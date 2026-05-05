„Всички тези неща, които днес се констатират като проблеми, са ясни пунктове от програмата на Синя България и ако Синя България има постижение, което е извън нейния резултат на изборите, то е всъщност, че ние върнахме разговора за десни политики в българското политическо пространство. Да, бюджетът трябва да е балансиран. Синя България внесе в предишния парламент, ще внесе и в този, предложение за бюджет с 1% дефицит. Да, външният дълг трябва да има таван, Синя България ще внесе в този парламент, както внесе в предишния, предложение дългът да има таван, различен от Маастрихтските критерии, съобразен с нашите. Да, трябва да има 25% съкращение в държавната администрация, не на незаети бройки. Незаети бройки има там, където има реална нужда от администрация, но тя е ниско платена и няма кой да върши реалното обслужване на хората. Трябва съкращение на огромното количество заети в бюджетния сектор, за което отговорност по равно от 2019-та година до сега носят служебните правителства на г-н Радев, правителствата на ГЕРБ и правителствата на ПП-ДБ. Сега те всички са изненадани, ние от Синя България нито сме изненадани, нито сме втрещени от това нещо и знаем, че единственият път е смели реформи, за разлика от предишните страхливи управления. А това, което очакваме от следващото правителство е още от това, което имахме досега.“ Това коментира пред bTV Radio д-р Петър Москов, лекар анестезиолог, бивш здравен министър и лидер на партия КОД, част от Синя България, за очакванията от следващата власт и заявките на политическите сили за бюджета.

„Тъпият разказ за това, че като сменим главния прокурор нещо ще се промени, е нищо друго освен или глупост на тези, които го изговарят, или откровена лъжа. Истината е, че трябва да се смени икономическата среда, обществената среда, която тази съдебна система обслужва. Иначе как ще се казва следващият начело на прокуратурата и на съда, който обслужва тази икономическа среда, няма никакво значение. А това става през десни реформи. Синя България е на този терен. Синя България е бъдещето на българската десница и аз знам, че вече огромна част от хората трябва да има разум за това, което предстои. Предупреждавахме, че тази опасност, която се задава – тоест еднолична власт на Радев е реална. Те играеха шикалки и правеха сметки дали могат да управляват с него. Е, не можете. Ще ви използва като кученца на повод, за да може да си гласувате глупостите за ВСС. Предупреждаваме, че това, което се задава е възможност за повторение на парламентарните избори. Тоест на президентските избори да имаме потвърждаване на едноличната власт на г-н Радев през негов кандидат. И смисълът на десницата, ако претендира за смисъл, а непросто да е брошка на нечий партиен ревер е да може да излъчи кандидат и да структурира политическо и обществено доверие, което да даде реална битка, реална възможност да бъде победен кандидатът на г-н Радев. Ето това са каузите, за които Синя България ще работи. Това са нещата, които означават обединена десница. Ако някой има зрелостта и ума за това решение, ще срещне протегнатата ръка на Синя България.“, каза още Петър Москов.

Възможно ли е дясно обединение - целия разговор пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.