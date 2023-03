От Възраждане са предупреждавали, че може да се стигне до тревожното финансово състояние, посочено в доклада на служебния министър Росица Велкова. Това каза в интервю за bTV Radio заместник-председателят на партията Петър Петров. Той е водач на 2 листи на Възраждане - в 24-ти многомандатен избирателен район в София и в Монтана, бивш депутат и адвокат по професия.

„Като говорим за мерки, трябва да посочим, че ние от една година и в 47-то и в 48-то НС непрекъснато алармирахме, че именно такава политика, която водеха така наречените евроатлантически партии ще доведе до това незавидно състояние на държавата и ще се наложи да се вземат непопулярни мерки. Нещо, за което говореше финансовият министър още на едно изслушване в 48-я парламент, че още в началото на 2023-та година, тази година, трябва да се изтеглят 16 милиарда лева нов външен дълг. Именно това е притеснителното и мерките, които се предлагат от нейна страна надали ще срещнат подкрепа. Аз разбира се, се запознах с тях от медийни публикации. Считам, че най-важните мерки обаче, които трябва да бъдат взети, за да престане тази дългова спирала, към която сме се запътили и да се избегне този фалит на държавата, за който говори министър Велкова, на първо място трябва да премахнем икономическите антируски санкции, които бяха наложени, на второ място трябва да се попречи на влизането в еврозоната и на трето място – пари от фискалния резерв трябва да бъдат насочени в сферата на производството, тъй като именно този отрасъл икономически създава най-много работни места, докарва най-голям брутен вътрешен продукт и ако пренасочим пари, които имаме – около 13 милиарда лева, след връщането на заема, който се очаква да бъде 3 милиарда лева, ще останат около 10, съобразно Закона за държавния бюджет. Считам, че част от тези пари най-накрая трябва да бъдат ползвани по предназначение – именно да спасят настоящата икономическа ситуация“, коментира Петър Петров.

Според заместник-председателя на Възраждане, в следващия парламент трябва да се намалят политическите мерки за харчене на повече средства.

„ Част от тези мерки не доведоха до желания резултат. Например енергийната подкрепа за абсолютно всички фирми. Не всички фирми в България, особено Лукойл имаха нужда от тези 150 милиона лева енергийни помощи, които дадохме специално на тази компания. Като последващ пример мога да дам и тези 25 стотинки за гориво, които нямаха всички хора нужда от тях. Аз например нямах нужда от тази финансова подкрепа. Именно тези непопулярни мерки, които следва да се въведат, трябва този път да отразяват нуждите на малките фирми, на хората с по-ниски доходи, за да могат да имат реален ефект“, смята Петър Петров.

Той се надява изнесените данни от финансовото министерство да се отразят върху резултатите от вота: „Тъй като от доста време говорим и предупреждаваме хората специално ние от Възраждане, че тези политики, финансови политики, която водеше правителството на тази така наречена четворна коалиция, за съжаление доведоха до този негативен резултат, се надявам да има промяна на вота на гласоподавателите в насока, че те да бъдат малко по-трезви и да не вярват, че всичко, което лети, се яде – по старата българска поговорка. Защото всеки говори за рестриктивни мерки, включително и финансовият министър днес, но никой не говори за помощ отвън, каквато ние би трябвало да очакваме като членове на Евросъюза например, и не само – и на международните финансови съюзи. Никой не казва, че ще ни помогне в тази незавидна ситуация, която се споменава в този доклад от вчера“.

Според Петър Петров, служебното правителство не се справя с овладяването на високите цени: „Аз считам, че това, което прави служебното правителство и тези уж независими комисии за защита на потребителите и за конкуренцията не водят до никакъв реален резултат, защото на нас ни се казва, на обикновените хора, че проблемите били разлика в информацията, недостатъчна информация в етикетите, изтекъл срок на годност, а реалният проблем са високите цени, които са породени от спекулата. Спекулата всъщност е реалният проблем за високите цени и увеличението между 50 и 90 процента ,което само беше констатирано, но служебното правителство не предложи нищо за борба със спекулата и очевидно това е една от първите теми, за които трябва да работим, живот и здраве, в 49-я парламент“.

След доклада на финансовото министерство, от Възраждане са получили потвърждения на техни аргументи в защита на българския лев. Те продължават събирането на подписи за референдум.

„Ние сме още по-обезпокоени за съдбата на българската фискална независимост и още повече сме загрижени за това България да запази своята национална валута. До момента имаме 470 хиляди подписа, но няма да спрем, докато не съберем 500 000, които да внесем в НС за провеждане на такъв референдум и такъв референдум ще има, и той ще бъде най-вероятно проведен заедно с местните избори наесен“, каза още Петър Петров.

Цялото интервю с Петър Петров можете да чуете на звуковия файл.