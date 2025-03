„Подобни решения още преди повече от година предложихме от един Инициативен комитет, като създадохме една петиция за връщане на нормалността в изборния процес. Това се случи веднага, след като 48-то Народно събрание направи онзи хартиен погром, както стана разговорно известен, върху Изборния кодекс. Тоест бяха превърнати машините за гласуване в обикновени принтери, беше премахнато машинното броене и беше въведено хартиено броене на всичко, и на хартиени бюлетини и на разпечатаните бюлетини от машинно гласуване. Това освен, че изключително затрудни секционните комисии, които трябва да броят най-малкото двойно, ако не и повече на обичайното и то на ръка, и преференции, на практика обезсмисли до голяма степен машинното гласуване като замисъл и по начина, по който то беше въведено в законодателството ни още преди 2014-та година. Аз 2017-та водих едно знаково дело срещу ЦИК, когато вече трябваше да се гласува във всички секции машинно, а те отказаха да изпълнят тази разпоредба на закона, та тогава Върховният съд ги задължи, тоест целият този процес на въвеждане на машинното гласуване във вида, в който беше замислено от законодателя, беше опорочен на практика и машините бяха превърнати в принтери с всички последици от това. Така че най-малко да се възстанови във вида, в който и самите машинни терминали са предвидени да работят, защото виждате, че един от големите проблеми, който се сочи на последните избори, след това, което направи 48-то НС е, че се поставя тази хартия със защити и гланцировка, която е различна от хартията на производителя и спецификациите. И от там идват проблемите на моменти с невъзможност принтерът да отпечата бюлетина и всички последици от това. В тази посока трябва да се мисли. Ние предложихме с този Инициативен комитет по отношение на машинното гласуване е да се раздели процесът. Хора, които искат да гласуват машинно, тоест се доверяват на машинните терминали не само да гласуват, а да преброят гласа и да го отчетат, да се възстанови машинното гласуване в определени секции по този начин, там да се гласува само машинно, съответно машината разпечатва контролния протокол, имате си машинните разписки за последваща проверка, те се пускат в тази допълнителна кутия, както беше редът, ползва се хартията на производителя, която си е по спецификации, за да няма проблеми и който желае, гласува в такава секция. Който не желае и няма доверие, отива в секция, в която се гласува само с хартиена бюлетина, там му броят хартиено гласа, пишат, мажат протоколи, драскат, каквото правят, накрая резултатите се събират по секции и имате крайния резултат от изборния ден. Нека като ще има избор кой как иска да гласува – дали с хартия или с машина, този избор наистина да бъде такъв на 100%, а не половинчат, какъвто е в момента. В секции под 300 избиратели въобще не можете да гласувате с машина, което е още една несправедливост за хората, които се доверяват на технологиите.“ Това коментира в ефира на bTV Radio адвокат Петър Славов, доктор по конституционно право и бивш депутат, по повод нарушенията на изборите и дали изцяло машинно гласуване може да реши проблемите.

За скандалите след изборите и изводите около действията на институциите преди решението на Конституционния съд, Славов посочи:

„Мисля, че никой няма да спори, че това е може би най-тежкото дело, което Конституционният съд е имал да разглежда, включително с проверката на тези над 2200 секции, назначените експертизи и цялата работа, която трябваше да се свърши, за да можем да стигнем до решението. Проблемите като че ли също станаха ясни по отношение на едно не много коректно институционално поведение и на прокуратурата, и на държавната фирма „Информационно обслужване“, пък и ЦИК. Да не ги забравяме, че и те имат своята вина за това забавяне. Решението е факт и всички трябва да се съобразим с него и надявам се да си направим необходимите изводи за това, което трябва да се промени в Изборния кодекс, за да не стигаме пак до подобни вече установени с решение на КС нарушения в повече от половината от проверяваните секции, което при 2000 секции, ако го екстраполираме към пълния брой от 12 хиляди секции в държавата, можем да си представим за какви нарушения може да се говори, ако бяха отворени и останалите секции.“

За случаите на липсващи бюлетини, Петър Славов коментира:

„Това, което се случи с установените липсващи бюлетини в определени секции е абсолютно недопустимо. Законодателят поне на теория и на хартия е създал механизъм подобни неща да не се случват, като процесът е много строго регламентиран от това как приключва изборният ден, как се запечатват бюлетините, изборните книжа и всичко останало с печат и подпис на секционната комисия в тези чували, не се пренасят от членове на комисията с полицейски кордон до съответно Районната избирателна комисия и след това до общините, където се съхраняват. Тоест механизмът да не се случват тези проблеми поне на пръв поглед е налице. Моето обяснение за липсващите бюлетини е просто, това, което аз съм виждал като практика, когато имате тежки несъответствия при дадена секционна комисия на така наречените контролни проверки, в Районната избирателна комисия следва едно изсипване на чувала буквално на пода, почва се едно ново броене от тези вече отчаяни членове на СИК, които са там, което се случва в малките часове на нощта и те са силно преуморени, абсолютно немотивирани каквато и да е работа да вършат и с огромното желание да си отидат вкъщи и да се отърват от това, което им се случва, но съответната Районна комисия отказва да им приеме книжата, тъй като те са в неизряден вид и често се случва „донатаманяване“ на протокола и контролните проверки, така че да излязат контролните числа в протокола, а дали това ще съответства точно на бюлетините от изборната секция ми се струва, че често е последна грижа на участващите лица в цялата тази операция. Има случаи, когато е възможно като обратно след това пакетират чувала, бюлетините да са останали захвърлени в някой ъгъл и да не са върнати обратно в чувала. Тази практика принципно е недопустима, но за съжаление се практикува неформално в такива особено тежки случаи на тотални разминавания на попълненото в протокола и това, което обективно е трябвало да се случи в тази секция на база на брой гласуващи и начални изходни данни. Тоест ето още нещо за размисъл, заедно с тази смяна на секционни комисии в изборния ден, което ЦИК беше обявил, че е недопустимо и не трябва да се случва, а включително видяхме и че КС им обръща внимание колко много такива случаи имало и че именно в такива секции са най-големите проблеми и т.н.“

