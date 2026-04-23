„Ситуацията е – тръгнал си е, ама не съвсем, както разбираме. Много точно анонсирахте, че не става дума за оставка, нещо, за което побързаха да се зарадват някои наши съграждани и аз и вчера говорих, че това всъщност не е оставка, а както разбрахме, си е оттеглил съгласието да бъде повече изпълняващ функцията, като е дискусионно дали въобще е нужно подобно съгласие да оттегля, или по силата на закона след 21 юли той отдавна не е такъв. Но така или иначе, той извърши това свое действие вчера, днес разбираме, че се връща на бял кон буквално в следствието, за да го оглави, за да се върне отново като шеф на Националната следствена служба, а там любопитното е, че по силата на Закона за съдебната власт, началникът на Националната следствена служба е заместник-главен прокурор. Или ако трябва да резюмирам с две думи – прегрупирахме се. Довчерашният му заместник стана изпълняващ функцията, а той стана заместник на довчерашния си заместник. Звучи общо взето смешно, но всъщност е доста тъжно цялото нещо.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Петър Славов, адвокат и доктор по конституционно право, по повод оттеглянето на съгласието на Борислав Сарафов да заема длъжността изпълняващ функциите главен прокурор и връщането му като шеф на Националната следствена служба.

„Беше прибързана радостта на някои хора вчера, днес го виждаме със страшна сила. Няма да се учудя, ако скоро пак сме на протест с „Правосъдие за всеки“ с „Боец“ и с Гражданска платформа, и въобще всички граждански активни наши сънародници и граждански организации и всички, които искат да има справедливост и правосъдие в тази държава. Ваня Стефанова е била един достоен заместник на г-н Сарафов и той ще бъде един достоен неин заместник, но не съм убеден, че това с нещо ще промени нещата в прокуратурата. А знаете, една от заявките на новите народни представители е бързо да се премине към процедура по избор на нов ВСС и доста хора забравят, че ВСС от 11-мата избрани от парламента членове, имат и 11 избрани от съдебната власт, от които петима се избират от прокуратурата и следствието. И ако тези петима от прокуратурата и следствието бъдат избрани под така да се каже, вещото ръководство на новия заместник на изпълняващия функцията главен прокурор, всички се досещаме, че изборите нито ще бъдат особено честни, нито ще бъдат особено свободни в рамките на магистратурата и прокуратурата, нито резултатите ще бъдат особено добри. Така че – важно е народните представители да направят и няколко бързи промени в Закона за съдебната власт, а защо не и да приемат този тълкувателен закон, който им пратихме с моя колега Методи Андреев, касаещ основно казуса Сарафов, който се беше запънал и не искаше да си ходи. Сега като си отиде, остава въпросът за отговорността. Очевидно цялото му действие беше в стил – "прегрупираме се", аз сега си тръгвам, за да се върна като шеф на следствието и на не ми се търси дисциплинарната отговорност, за която министър Янкулов се опита няколко пъти да ангажира ВСС, но ако приемат този тълкувателен закон, точно на разпоредбата, касаеща 6-те месеца и приложението спрямо тримата големи и в частност спрямо лицето Борислав Сарафов, може да се окаже, че той е бил незаконно на поста от 21 юли. Първата последица е да върне полученото възнаграждение и допълнително материално стимулиране, които не са никак малко за тези 10 месеца. Оттам нататък може да има и доста по-сериозни последици, включително дисциплинарна отговорност, освобождаване от системата и т.н. това са все действия, които се надявам да видя в следващия ВСС, защото ми е ясно, че в сегашния такова нещо няма да се случи. Това на всички ни е пределно ясно. И затова е важно и така наречената парламентарна квота да бъде предимно обществена, а не толкова политическа, направена на базата на политически пазарлък, както гледахме предишния път.“, каза още Петър Славов.

Целия разговор с Петър Славов пред водещата Надежда Василева за оттеглянето на Сарафов, какво е важно за предстоящия избор на нов ВСС и за очакванията от стила на управление на Румен Радев, можете да чуете на следващия звуков файл.