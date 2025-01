Висшият адвокатски съвет днес е отложил вземането на решение за сезиране на Конституционния съд, свързано с предстоящия избор на главен прокурор. Това каза в интервю за bTV Radio адвокат Петър Славов, доктор по конституционно право и бивш депутат.

„Действително бяхме направили такова предложение, проект за решение, включително проект за искане до Конституционния съд, с което да се оспорят две ключови разпоредби от Закона за съдебната власт, които са приложими към тази скандална процедура с единствения кандидат в момента. И което е по-важното – че при подобно направено искане за противоконституционност на конкретни текстове и допускане от Конституционния съд за разглеждане по същество, следваше процедурата да се спре. А това вече щеше да даде така необходимото време и на народните представители да си довършат законопроектите, за които е повече от очевидно, че няма как до 16 януари да бъдат приети и да влязат в сила, евентуално и единственият кандидат да отговори на всички тези въпроси към него, които отправят и Гражданско сдружение Боец, и Правосъдие за всеки и т.н. До момента чуваме едно оглушително мълчание. Що се касае за Висшия адвокатски съвет, за съжаление решение не беше взето, беше отложено вземането на решение за допълнителни становища от конституционалисти, и разбира се, това, което и мен ме притеснява е, че не остана никакво време до 16-ти и много се надявам да не станем свидетели на един предизвестен избор в един измислен конкурс с един единствен кандидат.“, обясни Петър Славов.

Ако на 16 януари Борислав Сарафов бъде избран за главен прокурор, на ход ще бъде президентът.

„На практика това се оказва другата възможност, която все още стои и това е президентът да постанови отказ да издаде указ за назначаване на единствения кандидат, ако той бъде избран на 16-ти и предложен му от ВСС. Дали това ще се случи, само можем да гадаем, но беше направена такава заявка от държавния глава, което не бива да забравяме и това е важно. Другото, което той може да направи в тази ситуация е когато постанови евентуалния си отказ, той да се обърне към Конституционния съд, аз съм говорил с моите колеги от Висшия адвокатски съвет, и с председателя г-н Дерменджиев и с колегата адвокат Кашъмов, и с останалите, с които работихме по този проект, за който стана дума в началото на разговора ни, да му дадем публичност, ще го обявя и аз на моята Фейсбук страница, ще бъде достъпен и на други места. Ако действително пожелае, било то група депутати, било то от президентската администрация да ползват аргументи от него за тази противоконституционност, за която говорим, нека се чувстват поканени и свободни да го направят. И се надявам това много да им помогне и да бъде полезно наистина, за да бъде спряна процедурата, а надявам се, веднъж завинаги тези две разпоредби да бъдат обявени за противоконституционни, защото там проблемът е системен и той касае на практика не само избора на главен прокурор, а и на останалите двама от тримата големи.“

По отношение на спирането и подновяването на преговорите за съставяне на кабинет, и връзката им с процедурата за избор на главен прокурор, адвокат Славов коментира:

„Повече от очевидно е, че от ГЕРБ опитват да преговарят от позицията на силата, и това както се казва, би могло до някъде да изненада определени хора, ако не го бяхме видели при така наречения опит за ротация по време на сглобката и неслучилата се ротация, защото тогава горе-долу похватът и маниерът, който се прилагаше, беше същият по отношение на Демократична България и Продължаваме промяната. И тогава пак те от медиите разбраха, че ГЕРБ едностранно са прекратили преговорите. И това, което тук се учудвам е защо не се опитаха нещо те самите да променят в подхода, познавайки този маниер на водене на преговори, този силов маниер, и не поставиха като условие преди въобще да седнат на една маса да коментират възможността за редовно правителство, все важните за ГЕРБ неща, да поставят своите приоритети и да кажат – преди да преговаряме за каквото и да било, очакваме да видим преди това получена подкрепа за законопроектите за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, те да бъдат приети и да влязат в сила, за да докажете, уважаеми колеги, че този път сте искрени и това няма да е просто някакъв вид театро, което показва в момента как се приемат едни промени в закона за съдебната власт, но предвид, че те ще влязат по най-оптимистични прогнози в сила след 3 седмици, а може и повече, то очевидно няма как да повлияят за насрочения на 16 януари избор и евентуално инсталиране на единствения кандидат. Ако основният им мотив ес тези промени да спрат тази скандална процедура, то на практика те не са постигнали целта си, защото след това вече, при положение, че той е избран и назначен, няма какво да бъде спирано. Това си признавам, че ме учудва. Не е толкова сложно човек да ги съобрази тези неща и за мен беше логично наистина този път да са повече проактивни от ПП-ДБ и да поставят тези условия пред скоба, преди да се водят разговори за каквото и друго да било и след това да покажат конкретни резултати.“

