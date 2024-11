„За да върнат ГЕРБ първия мандат, първо трябва да го получат, което означава, че първо трябва да си изберат председател на Народното събрание, което както знаем, втора седмица вече, ще влезем в трета, сме в перманентно първо заседание без особени изгледи и някаква яснота кога това ще приключи и кога ще си изберат председател. Изглежда ми като да се развива един задкулисен гигантски пазарлък, в който на масата очевидно е премиерският пост, постът на председател на Народното събрание и още куп други държавни длъжности, особено сред органите с изтекъл мандат, както знаем, а те в цялата държава наистина са много. Но за момента като че ли не успяват да поделят – не искам да използвам „баницата“, но на човек това му идва първо на акъла и ми изглежда, че ситуацията е малко патова, претенциите са повече от възможностите да се получи това, което искат отделните партии и нищо чудно в един момент да отидем и на предсрочни избори. Това в тази ситуация, с този изборен кодекс, с всичките проблеми, които видяхме, ако поне това не оправят депутатите и отидат на избори, лично моята прогноза е, че ще бъде пагубно поне за някои политически формации и най-вече за тези, които не разчитат на контролиран и купен вот, а на свободната воля на демократичната общност, на активните, на мислещите хора, защото голяма част от тях няма и да гласуват.“ Това коментира в студиото на bTV Radio адвокат Петър Славов, доктор по конституционно право и бивш депутат, по повод заявката на лидера на ГЕРБ, че се отказва да е премиер и че ще върнат първия мандат за съставяне на правителство.

„Това с равно отдалечения премиер така и никой не го обясни какво разбира под него. С колеги сме се шегували, че като липсва легална дефиниция на едно понятие, всеки може да си влага някакъв смисъл в него. Ще ви дам следния пример –равно отдалечен би бил премиер, който е минал през всички политически партии, членувал е във всяка една от тях, тоест е равно отдалечен от всички, защото в момента не членува в нито една от тях. Но причината може да е, че всички са го изгонили. Това едва ли е най-добрият вариант за министър-председател. Разбира се, че има и другата опция той никога да не е членувал в политическа партия и да не е симпатизирал на такава, което ми се струва изключително трудно след 30г. демократичен преход в България да намерите такъв човек и той все пак да се ползва и с някаква популярност и уважение в обществото, за да може да стане министър-председател. Иначе всеки ще вика – ама чакай, кой е тоя. Тази задача така зададена изглежда трудно решима, наистина ще ми е интересно да чуя някое име – да посочат от ПП-ДБ, като предлагат този вариант, като не казват какво точно е равно отдалечен – да си го представим, виждайки човека. А що се касае до Пеевски, много ми се иска да чуя нещо повече от конкретни имена, защото ако си спомняте, преди 10-на години архи врагът беше Доган. След дойде Пеевски, след него сигурно ще има някакъв нов, ако системата не се промени. И това, което в момента не чувам от хората, които приемам, че искат да направят нещо добро и да създадат една добра промяна е как те предлагат ние тази порочна система на купени избори, на опорочени избори, на избори, в които бюлетини се поправят пред очите на видеонаблюдението и ЦИК вика – то тук се приплъзна нещо или пък – ние нищо не можем да направим, нищо че го виждаме. Това до какво води – до цялото дезинтересиране и апатия у гражданите да участват в избори с всички последици от това за държавата и държавното управление. Тези неща не чувам как ще ги решаваме. Чувам персонални заклинания, без тоя, без втория и третия, но пак казвам – когато системата така е създадена, че възпроизвежда и репродуцира един и същ и следващия човек от модела, не съм убеден, че простата замяна на един Пеевски с друг нещо ще промени.“, посочи Петър Славов по повод на искането на ПП-ДБ за равно отдалечен премиер и изолирането на Делян Пеевски от всички властови позиции.

По повод коментарите на юристи, че след като всички парламентарни групи са декларирали своите състави в деловодството, и тези състави бъдат прочетени, Народното събрание може да заработи и да започне процедурата по връчването на мандатите, Славов коментира: „Чувал съм тази теория от някои колеги конституционалисти, тя е малко екстравагантна наистина, защото те приемат в нея, за да се случи, че самото прочитане на парламентарните групи има някакво чисто дори не и формално значение, тоест е някаква част от процедура без съществено значение, но ако се прочете внимателно и Конституцията, и Правилникът за работата на Народното събрание, се вижда, че не е точно така, защото до голяма степен обявяването на парламентарните групи ангажира народните представители в тях с невъзможност да преминават към друга ПГ, всички тези ограничения, които търпят по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Така че, тази хипотеза - видимо с нея се търси някакво решение на абсурдната патова ситуация. Защото в 48-я парламент изкарахме едно тридневно първо заседание и все се намери някакъв разум да изберат най-възрастния и да заработи парламентът, сега видяхме, че могат да го откарат и до две седмици. Нищо чудно и повече. Затова се пошегувах миналата седмица, че може би е време за депутатски конклав, да ги заключим в бившия Партиен дом само на вода и докато не си изберат председател на парламента, да си стоят само на вода и в един момент да се надяваме, че ще им дойде акъла. Не забравяйте, че и Конституцията и законите на страната са писани за хора със здрав разум. Не може да се държиш по този абсурден начин като в момента и да очакваме да стане нещо положително – няма как да стане.“

Цялото интервю с Петър Славов пред водещата Надежда Василева за политическата ситуация, атакуваните конституционни промени, свързани с назначаването на служебен кабинет, делата с искане за частично или пълно касиране на изборите, и предстоящия избор на главен прокурор, можете да чуете на звуковия файл.