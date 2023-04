“За пореден път видяхме лоши практики на парламентарните избори -мръзнещите хора цяла нощ пред районни комисии, драсканите протоколи, търкалящите се по земята хартиени бюлетини. Всичко, което бяхме позабравили след въвеждането на машинното гласуване, сега го видяхме в най-лошия му вид” Това каза в ефира на bTV Radio бившият депутат и адвокат Петър Славов. “На всички ни е ясно, че на много хора не е отчетен вотът. Чакаме да видим точните данни за недействителните бюлетини. Огромен брой преференции не са преброени. Както миналият парламент започна с изборния кодекс, сега да бъдат любезни едни от първите им законодателни актове да бъдат да възстановят машинното гласуване. Ако остане в същия вид за местните избори и особено, ако сме в хипотезата избори 2 в 1, аз въобще не съм убеден, че ще успеят да намерят членове на секционни комисии, които образно казано да се жертват”, допълни той.

Цялото интервю с Петър Славов пред водещата Лили Ангелова чуйте в прикачения звуков файл.