„Що се касае до попълването на хартиените протоколи, там наистина още на първия тур имаше неточности, меко казано, абсолютни нарушения си бяха, аз самият съм подал жалба срещу резултатите от първия тур, основно с мотив да поискам повторно преброяване на всички бюлетини, които бяха обявени за недействителни. Знаете, в София има близо 22 хиляди такива бюлетини, което е наистина много голям процент и съществуват подозрения, че немалка част от тях са били така нареченото инвалидизиране, тоест някой нещо е драснал по тях или нещо са направили в секционната комисия, както ги гледахме в изборната вечер на видео стрийминга, че правят какви ли не мошенгии секционните комисии, къде си поделят бюлетини, къде валидни такива, които не им харесват, пък други оправят и т.н. Тоест все неща, които при машинно гласуване нямаше как да се случат. И за мен това е истинският голям проблем – че на първи тур нямаше машинно гласуване, или възможност поне за такова в страната и това доведе за пореден път до огромен брой недействителни бюлетини – те са над 550 хиляди в страната, което на места е над 40% от подадения вот.“

Това коментира пред bTV Radio адвокат Петър Славов. На въпрос дали щабът на Ваня Григорова има основание да атакува избора в София с аргументи, че машинният вот е компрометиран, Славов отговори:

„Не и по начина, по който те го представят, защото ако възникнаха някакви проблеми с машинното гласуване, след като успяхме да се преборим след това решение във Върховния съд то да бъде върнато на втория тур, всъщност се разбра, че основният проблем там е некомпетентността, така да го нарека, меко казано, на част от хартиените хора, както им излезе прякорът в ЦИК, които са поръчали хартия, не отговаряща на стандарта на машините и съответно от там възниква и проблем при печата, тоест на моменти забиват ролките, на моменти не се разпечатват добре. Така че тук ако продължим с тази теория на конспирациите, която като че ли въобще не е теория вече, виждайки какво се случи с машинния вот, ми изглежда, че това са били други целенасочени действия, насочени към бламиране на машинното гласуване. Така че нека помислят за по-сериозни аргументи от щаба на Ваня Григорова, ми се струва, че ще бъде необходимо, а там бих ви казал една любопитна подробност. Излязоха данни, а и аз самият погледнах някои от така наречените „цигански“ секции в София, където се гласува преимуществено с хартия, трябва да ви кажа, че доста прилежно и изрядно попълнени протоколи видях, нещо, което е голяма рядкост в гласуването с хартии и отчитането на вота с хартия, така че всеки си прави определени изводи, виждайки тези неща и доминиращо тя печелеше в тези секции.“

