„Трудно можем да очакваме от Прокурорската колегия нещо по-различно от това да продължи да бави и да тупка топката, тъй като голяма част от хората там в момента на практика са пряко подчинени на изпълняващия функцията или както го наричат хората – окупаторът на стола на главния прокурор, или когато освободят техните постове и се върнат в прокуратурата, може да им се окаже на тях началник. Така че – от тях да очакваме нещо по-различно от досегашното поведение, не виждам как ще стане, но ми се струва, че засилващият се обществен натиск – вие споменахте днес протеста, организиран от Боец, вчера имаше протест, организиран от „Правосъдие за всеки“, доста хора дойдоха на него, аз и на вчерашния, и на днешния протест бях, струва ми се, че общественият натиск се засилва и ще му бъде все по-трудно да се крие и да се скатава на г-н Сарафов. Аз освен като го видяхме в онова фамозно изказване за Туин Пийкс, супер неудачно и неадекватно на ситуацията, което изтряска при тази трагедия на Петрохан, нищо друго не сме чували и виждали от него имам чувството в последните месеци, така че това негово поведение е също доста интересно и показателно. Още нещо важно бих казал тук – първо студентите казаха, че е нелегитимен и незаконен, след това го казаха от Съюза на съдиите, адвокатите казахме същото, има произнасяне на доста състави на апелативни съдилища, впоследствие и на Наказателната колегия на ВКС – заяви, че не приема отправени искания до съда от него, тъй като той е нелегитимен, накрая и председателят на КС обясни, че КС не разглежда становища, изпратени от г-н Сарафов, тъй като считат, че не изхождат от лице, оправомощено да дава становища по смисъла на Конституцията, обаче той продължава да си стои там. И аз допускам, че днес може би хората, които искаха да стигнат до кабинета му, са искали да видят да не се е закопчал с някакви белезници там за стола и за бюрото и да се е вързал по някакъв начин, защото поведението му е изумително“. Това коментира в ефира на bTV Radio Петър Славов, адвокат и доктор по конституционно право, след като днес Пленумът на ВСС остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да бъде избран друг изпълняващ функциите главен прокурор, и въпросът ще бъде изпратен на Прокурорската колегия, за да го разгледа по същество. По повод позицията на Прокурорската колегия от миналата година, която потвърди решението за избора на Сарафов и смята, че промените, които бяха направени в Закона за съдебната власт нямат обратна сила и не се отнасят до висящите случаи като този, Славов посочи:

„Абсурдът на сегашната ситуация и това тълкуване, което някои колеги се опитват да правят – че той бил в заварено положение и затова тези 6 месеца не го касаят, всъщност личи, че ако приложим тази логика, той на практика може да изкара не само трите години, които почти ги навършва, то може и 10 години така, може и 30 да изкара по тази логика, тъй като следвайки я, той в нито един момент не би следвало да освободи поста и никакви мандати или никакви 7 години или други срокове не го касаят, това е несериозно и крайно неиздържано и нелогично. Тези 6 месеца за г-н Сарафов отдавна са изтекли и той отдавна трябваше да е овакантил поста и тук за никакво заварено положение не може да се говори.“

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.