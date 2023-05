Ако се разчита на джентълменско споразумение, управлението на ротационен принцип може да не е много устойчиво. Това коментира пред bTV Radio адвокат Петър Славов, който е член на Висшия адвокатски съвет и бивш депутат.

„Бих започнал с това този ротационен принцип как се разбира от страните по това споразумение или коалиция, но ако пак се разчита на джентълменско споразумение, напълно е възможно да не е много устойчиво това нещо. Защото чуваме сериозни ангажименти, заявени от ПП и ДБ за конституционна реформа, евентуално избор на парламентарна квота на ВСС, редица важни законопроекти, които ще бъдат приети, което разбира се изисква нужната подкрепа в парламента. И включително така важният законопроект за отчетността и търсене на наказателна отговорност от главния прокурор при данни за извършено престъпление. Ако тези неща не бъдат скрепени писмено и то с ясен план-график, рискуваме да изпаднем в същата ситуация, в която изпаднахме с избора на председател на Правна комисия. Това джентълменско споразумение се разтегли на близо месец и половина време преди той да бъде избран, и да може ефективно да заработи парламентът най-после като законодателен орган от миналия петък, когато ударно прие няколко законопроекта на първо гласуване. До тогава бяха само едни изслушвания и празно политическо говорене. Така че за мен е изключително важно тези ангажименти, които се поемат да бъдат разписани писмено и да има ясен план-график за приемането им.“, посочи Петър Славов.

Вече започнаха критиките сред електората на ПП и ДБ, тъй като по време на предизборната кампания основен елемент беше това противопоставяне на последните 12 години и на механизма на управление от джипката, каза още адвокат Славов.

Конституционната реформа и законодателните промени, свързани с избора ва парламентарната квота на ВСС ще бъдат крачка напред за излизане от сегашните скандали в прокуратурата и съдебната власт, стига да бъдат приети по начина, по който се заявяват, смята адвокат Славов.

„Подобни конституционни промени биха били много полезни. Въпросът е, че те изискват повече време. В случая говорим за нещо от порядъка на 4-5, а може би и повече месеца. Затова аз бих препоръчал като се формира едно заявяващо се като евроатлантическо мнозинство, в спешен порядък да приеме законопроектите и включително проекторешения, каквито даваше заявка всяка една от партиите в него в предизборната си кампания. Най-простият пример е проекторешението за задължаване на МС да премести паметника на Съветската армия в Музея на социалистическото изкуство“, коментира още Петър Славов.

Цялото интервю с Петър Славов за bTV Radio пред водещата Надежда Василева, за днешните разкрития на главния прокурор Иван Гешев и скандалите в прокуратурата, можете да чуете на звуковия файл.