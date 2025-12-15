„По всичко изглежда, че президентът няма да бърза с развитието на процедурата, за това свидетелства, че въпросните консултации ги провежда с по две партии на ден. Той спокойно можеше да ги проведе всичките в един ден, видимо и от качеството на консултациите, които днес преминаха основно в това да си разменят „любезности“ и да се обвиняват едни други в разни неща. Примерно това, което аз не чух – ще бъдат ли подкрепени от ГЕРБ промени в Изборния кодекс, и то такива спешни промени, които да възстановят до някъде доверието в изборния процес, нещо, което последните години силно ерозира, особено след оня погром върху Изборния кодекс, който направи 48-то Народно събрание със законопроекта тогава на БСП, подкрепен за съжаление и от ГЕРБ и ДПС тогава, та дали ще бъдат оправени тези поразии преди сегашните избори, дали ще има машинно гласуване като машинно гласуване с машинно броене за хората, които желаят да гласуват така, съответно машинно разпечатан протокол, който се прикачва към протокола от хартиеното гласуване за гражданите, които желаят да гласуват с хартия, както се казва – всеки сам да прецени и да избере. Аз много се радвам, че тази тема за Изборния кодекс стана темата на темите, защото преди около 10-на дена създадохме една петиция няколко граждански организации, близо 2000 души са подкрепили тази петиция за промени в Изборния кодекс и честни избори. Тогава политиците много не ни чуваха, но за последните 10-на дни и под влияние на това ,което хората от протеста казваха, темата стана тема на темите. Напълно е възможно и реалистично да се събере така нареченото тематично мнозинство, с каквото 2021г. бяха направени промените в Изборния кодекс, които въведоха машинното гласуване, стигна се и до там то да бъде въведено изцяло като такова. Сега се търси някакъв по-компромисен вариант, за да може подобни промени да минат пред НС.“ Това каза в ефира на bTV Radio Петър Славов, адвокат и доктор по конституционно право.

За процедурата, която предстои с връчването на мандатите, кога могат да се проведат евентуални предсрочни избори и какво следва, ако президентът реши да участва със свой политически проект, чуйте в интервюто с Петър Славов на следващия звуков файл.