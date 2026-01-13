„Протестите, след като успяха да свалят правителството, се превърнаха в много ефективен инструмент за провеждане на определени политики, така че в този контекст няма нищо изненадващо, след като беше нагледно демонстрирано как само и единствено общественият натиск може да се противопостави на едно или друго мнозинство. Колкото до въпроса с промяна на изборните правила, това го учихме още в ПАСЕ, част от който орган е Венецианската комисия, че промени в изборното законодателство по-малко от 6 месеца по изключение, средно 1 година, са вредни, не са устойчиви и имат негативен ефект. Ситуацията в България обаче е коренно различна, особено след последните избори, когато след решение на КС и допълнително преброяване се установи, че цяла една политическа партия е била ощетена и не беше попаднала в българския парламент, което допълнително ерозира доверието върху изборния процес. Известно е за всички, особено за нас, които сме се занимавали с правене на избори десетилетия, че този начин на провеждане на избор води след себе си серия от манипулации и тежки съмнения в опороченост и манипулация на вота. Така че в този контекст, въпреки правилата, за да могат политическите партии в известна степен да възстановят доверието в един от фундаментите на демокрацията, какъвто е изборният процес, трябва да направят постъпки за промяна на изборното законодателство, така че съмненията в честността му да бъдат намалени. За мен, без да претендирам за особена техническа експертиза, 100% машинното гласуване е онова, което породи най-малко съмнения за последните може би 20 години в българския политически живот, мисля, че през 2021-а беше внедрено и никой не постави под съмнение получения резултат. Тоест моето персонално виждане е, че трябва да се пристъпи към въвеждане на 100% машинно гласуване“. Това каза в ефира на bTV Radio бившият евродепутат Петър Витанов за подготвения протест за утре от ПП-ДБ с искане за 100% машинно гласуване.

„Без съмнение има политическа криза, която е трудно разрешима с наличните политически партии, така че има огромни обществени очаквания към Румен Радев като човека, който се ползва с най-висок политически рейтинг в тази държава. Много хора припознават в него ключът към решаването на голямата политическа криза в страната. Дали ще влезне активно в политическия процес, аз не мога да знам, но със сигурност има такива очаквания, но в крайна сметка решението е персонално. Само че президентът е доказал, че обикновено се вслушва, оправдава очакванията на мнозинството от българските граждани. Предстои този въпрос да намери своя отговор в рамките на не повече от 10-20 дни.“, коментира Витанов на въпрос дали президентът Радев ще участва на предстоящите избори.

