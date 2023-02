“Приех изключително болезнено факта, че конгресът ме изключи от партията. Няма кой, обаче да ме изгони от БСП” Този коментар направи в ефира на bTV Radio евродепутатът Петър Витанов, който беше изгонен от партията с решение на конгреса. “Няма кой да ми вземе разбиранията. Гонят те само, защото не си съгласен с вижданията на ръководството, че искаш да водиш смислен дебат за бъдещето, за начина, по който БСП трябва да изглежда, за да прекрати този срив, в който се намира. Ще трябва да ги изтърпим още малко, но ще ги изчакаме”, каза Витанов.

“Ще обжалваме и ще спечелим решението на конгреса, защото ни изгониха неправомерно от орган, който няма компетенциите да изключва. Второ, защото манипулираха броенето. Но не съда ще ме върне в БСП, няма кой да ме изгони от БСП”, добави той.

