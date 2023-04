Продължаваме промяната-Демократична България нямат интерес от коалиция с ГЕРБ-СДС – в такъв случай ще имат катастрофален резултат на местните избори. Това коментира в интервю за bTV Radio евродепутатът Петър Витанов, който е ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Витанов беше изключен от БСП и преди дни стана част от Германската социалдемократическа партия. Витанов определи като нещо ново в политическия живот у нас мълчанието на лидерите в дните след изборите.

„ Аз си го обяснявам със стремежа да не торпилират каквито и да било последващи усилия за съставяне на някакви сглобки – коалиционни, експертни или както искате ги наречете. Макар че – честно казано – и да говорят, и да не мълчат, не мисля, че има чак такава разлика. Изборите много ясно показаха – на практика имаме теоретично възможни няколко комбинации, но на практика – от гледна точка на устойчивост и дългосрочност, единствената възможна комбинация би могла да бъде между първата и втората политическа сила. Те по същество чисто идеологически не са чак толкова далече една от друга. Макар че съществуването на втората се оправдава с борбата срещу първата, което само по себе си прави и тази коалиция невъзможна“, коментира Петър Витанов.

„Моят анализ показва, че след няколко месеца пак ще ходим на избори. Парадоксът е, че едните се родиха от „Мутрите вън“, от протеста, и съвсем естествено е да очакваме, че няма как да се коалират точно с тези, наречени мутри. Още повече, че предвид липсата на някаква ясна идеология от страна на ПП, тяхното съществуване наистина се оправдава от борбата им срещу ГЕРБ. В момента, в който влязат в коалиция с ГЕРБ, на практика необходимостта от тяхното съществуване изчезва и въпреки, че имат не лоша национална експозиция, на последващите местни избори ще имат катастрофален резултат. И затова те са си направили същия анализ и са преценили, че нямат интерес да влязат в коалиционно управление с ГЕРБ. Респективно – този най-разумен вариант за бъдещо правителство се проваля и трябва да се фокусираме върху варианти B и C, които са екзотика от гледна точка на идейни разбирания. Според мен Борисов няма интерес да се коалира с БСП и ДПС поради същата причина, поради която ПП нямат намерение да се коалират с него самия. Именно – че ако го направи Борисов, това означава да претърпи огромни поражения на местните избори и да загуби всички областни градове с над 70-80 000 души“, каза още евродепутатът.

По отношение на БСП и дали левицата има интерес да подкрепи първия или втория мандат за съставяне на кабинет, Витанов коментира: „БСП има 2 разклонения – веднъж, ако ме питате за ръководството е едно, за редовите социалисти е съвсем различно. Ако ме питате мен, БСП няма място в коалиционно управление, защото и в двата случая – и първият, и вторият, това са десни политически партии. А на нас избирателят ни е отредил петото място – иска да ни каже, че няма доверие в нас да го управляваме.“

