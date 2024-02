Темата за Украйна се използва изцяло с пропагандни цели и няма основание за съмнения, че страната ни е поела някакви ангажименти на срещите в Киев и в Париж. Това коментира пред bTV Radio журналистът Петко Георгиев, по повод днешното изслушване в парламента на премиера и военния министър, на което и двамата отново увериха, че България няма да изпраща войници в Украйна.

„Изцяло само пропагандно използване. Това, което е ново в темата, която Възраждане и БСП, и президентът Радев са използвали хиляда пъти досега е, че към техния хор се добавят уж от друга гледна точка, и ГЕРБ и ДПС, но като цяло критиките към министър Тагарев, срещу неговата дейност и срещу позицията на България са нещо, което винаги се е използвало единствено и само с политическа цел. За никого не е новина, че България не е поемала такива ангажименти, те не са искани от никого още, от когото и да било в НАТО, така че това е чисто пропагандно използване на темата. Наистина новото тук и трогателно от някаква гледна точка е как ГЕРБ, ДПС, Възраждане, БСП и Радев едновременно и по различни причини може би, но едновременно натискат срещу министър Тагарев. Това е симптоматично накъде вървят нещата в българската политика.“, посочи Петко Георгиев.

По отношение на напрежението във властта преди ротацията и думите на Борисов, че на 8 март ще стане ясно дали партньорите ще се разберат или ще се стигне до предсрочни избори, Георгиев посочи: “Червената линия тук е доколко е възможно изобщо да има разбирателство по избора на нов Висш съдебен съвет и на нов главен прокурор. Ако по този ключов въпрос няма разбирателство е по-добре да няма и правителство. Защото споделеното управление с ГЕРБ и с ДПС не е това, заради което Продължаваме промяната-Демократична България искали да останат да участват във властта. Ако няма радикално продължение, особено в контекста на разкритията, които започнаха след убийството на Нотариуса, ако няма радикално продължение на реформата в съдебната власт след промяната в Конституцията, сегашната формула на властта става излишна и вредна, аз не изключвам, макар че Бойко Борисов до 8 март сигурно ще си смени 16 пъти мнението по въпроса, въобще не изключвам да се стигне до предсрочни избори.”

Цялото интервю с Петко Георгиев можете да чуете на звуковия файл.