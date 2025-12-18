„Абсолютно всички партии се опитват да говорят от името на протеста, да го парцелират, което дълбоко невярно. Този протест е доста по-различен от един нормален политически протест, и аз мисля, че не много голяма част от протестиращите биха се влели в Продължаваме промяната, защото виждате, че протестът има искания за промяна на политическото движение и присъствие на всички политически формации, като че ли това не се разбира и от ПП, и виждате, че дори и те влизат в един агресивен тон, което наистина спира този процес доста хора да ги припознаят като водеща формация. А иначе на обществото ще му е необходимо някакво време да се ориентира в тази ситуация, протестите са симптом, че се случва нещо в обществото, тоест обществото е надградило своите искания, ценности, нагласи, иска да живее по по-различен начин, докато политиците като че ли изостават малко по-назад, вървят след обществото и затова се появяват такива протести, които са симптом, че обществото желае повече неща. А от разговорите, които виждаме в момента, аз лично не виждам политиците да предлагат това, което искат гражданите. Давам ви пример – гражданите искат да живеят в по-уредена страна с по-високи доходи, да не могат да ти откраднат фирмата за нула време, някакви такива неща, политиците пак се занимават с междуличностни борби, за пореден път опити за промяна на избирателния кодекс, което е страшно неуважително към българските избиратели. Аз съм съгласен, че избирателният кодекс не е съвършен, но ако ще се променя, той трябва да се променя първо сред формации, които имат сериозен мандат, даден от българското общество, за да могат да направят нужните реформи. И тези реформи задължително трябва да влязат в сила след някакъв известен период. Защото иначе се създава впечатление, че политиците се опитват да променят условията на играта в движение, за да спечелят. Само че това никога в историята досега не е носило такива проценти, каквито са предлагали партиите и партиите ще преживеят разочарование, защото ние сме модерно и развиващо се общество и не могат с такива стари подходи да бъдат манипулирани гражданите. Обществото доста е надскочило мисленето си, за разлика от политиците. От това идва и сериозният проблем и този протест. А политиците в момента – аз очаквах, че по-добре ще се ориентират в ситуацията, засега не го виждам, за съжаление. Говорят си по стария клиширан начин както преди“. Това коментира в ефира на bTV Radio Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп интернешънъл Болкан“.

За поставения въпрос към Румен Радев от Атанас Атанасов дали разговарят с прездент или с конкурент, и дали държавният глава ще излезе на политическия терен, Петков коментира:

„Определено това беше находката от първия ден, когато г-н Атанасов попита – Радев - конкурент ли е или президент, видяхте и от изражението на г-н Радев, той като че ли се смути и отмести темата, тоест тази несигурност показва, че той по-скоро не мисли да се включи в този момент, защото може би му се промени сценарият и сюжетът.“

По отношение на очертаващите се избори, Петков Петков каза:

„Въпрос наистина на договорка между политическите формации и президента е кога да бъдат изборите, защото атмосферните условия влияят на изборния процес. И от това дали ще е по-хубаво и по-топло времето или да бъдат в по-студените дни, това ще е фактор за избирателната активност. Може би е хубаво политиците да помислят да стимулират избирателната активност, но това са политически решения. Ще видим какво ще е поведението на партиите, които ще получат мандатите- дали ще върнат, дали ще забавят, въпрос на ходове според тях. Но според мен се изчерпа възможността партиите да съставят ново управление в настоящия парламент. На мен ми се щеше да проявят малко повече усилие за диалог, но като че ли е по-лесно да отиваме на избори, сякаш нещо кой знае колко по-кардинално ще се случи. Не се забелязва нито вълна за промяна на система, или нов играч, който да обере целия вот и да стане водач. Просто ще преценят българските граждани в каква посока да поемем, тази посока е важна да бъде разказана по правилния начин на гражданите.“

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.