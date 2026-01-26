"Ако погледнем чисто социологически, то се вижда от наши индиректни изследвания, защото до този момент някак си не беше коректно социологически да се пита за политическа формация, която не се е състояла, но реално погледнато това са по-малките формации, които са около 4%-та бариера и малко над нея – такива са Величие, МЕЧ, ИТН АПС, също така стои много голяма въпросителна около БСП и нейния електорат, която от години, още от номинирането в първия мандат на президентската двойка Радев-Йотова има сплотеност и подкрепа за него. Тоест това са все въпросителни, които в едни предсрочни избори биха натежали евентуално в негова полза, така че аз мога да кажа според мен, че по-скоро не виждам някакви наченки на някаква вълна, както предричат определени анализатори, можем да кажем и агитатори. По-скоро той би взел наистина от тези по-малки формации и това би поставило под въпрос тяхното участие в едно бъдещо Народно събрание. Защото сами си представяте, ако БСП да речем, сега примерно 150-160 000 гласа като гласоподаватели и ако 60-70 000 отидат при Радев, разбирате, че БСП няма как да влезе в парламента, няма да му стигнат гласовете. Същото важи и за МЕЧ, Величие, които така или иначе бяха на чертата, това са партии, които може би няма да намерят участие след следващите избори и ще бъде интересно това. По-скоро Радев ще обере вота на малките формации и затова ще участва в следващия парламент, отколкото да очакваме определени вълни, преобръщания и такива пророкувания, които в момента поне не са плод на данни или някакви и социални факти. Това предстои и аз, и моите колеги да мерим неговите показатели. Радев е голяма опасност за малките формации и Възраждане, защото те са на един политически терен и на-вероятно протестният вот, който преди няколко вота обираше Възраждане, той ще отиде при Радев, тоест ще има отлив и върху Възраждане." Това коментира в ефира на bTV Radio Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп интернешънъл Болкан“, на въпрос кои политически формации са застрашени от участието на Румен Радев на следващите избори.

Целия разговор за очакванията за служебния кабинет и предстоящия вот, можете да чуете на следващия звуков файл.