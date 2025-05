“Сюрреалистична е обстановката в цялата политическа сфера. Това, което се случи е толкова абсурдно, че трудно може да се осмисли като действие” Това каза в ефира на bTV Radio журналистът от в.”Сега” Петьо Цеков. “Говорим за лидера на ДПС, който само преди няколко месеца нарече Делян Пеевски “лицето на мафията” пред съпартийци в провинцията. Човек, който изрича тези думи и няколко месеца по-късно се ръкува и прегръща с “лицето на мафията” трудно може да се определи по друг начин, освен като сюрреалистично. Когато нещо прилича на лудост, което изглежда и мирише като лудост, то очевидно е политическа лудост, която трудно може да подлежи на някакъв здрав и смислен анализ. Но такава е ситуацията в ДПС. След развода тя доби трагикомични размери”, допълни той.

