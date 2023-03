“Най-доброто решение за борба с високите цени е повишаване на доходите. Това не може да стане с административни мерки” Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за народен представител от “Има такъв народ” и бивш заместник- министър на енергетиката Пламен Данаилов

“Не може утре правителството да реши да вдигне заплатите, защото така само ще налее допълнително масло в огъня на инфлацията. Ние трябва да имаме ясна стратегия кои са приоритетните сфери като бизнес в България и да се стимулират бизнес инициативите в тези области. Това може да стане, чрез различни данъчни облекчения като преотстъпване на данък печалба при реинвестирането на печалбата в дълготрайни активи”, допълни той.

Цялото интервю с Пламен Данаилов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.