“Аз лично съм скептичен към всякакви тавани. Таван на надценките е по-меката мярка, но също създава след себе си въпросителни” Това коментира във “Важното, казано на глас” президентът на КНСБ Пламен Димитров. “Най-пазарният начин е КЗК да влезе в този спор и да получи информация, каквато право има по закон и да обяви има ли картелни споразумения и как се ценообразува по цялата верига от производителя до рафта и къде са тези допълнителни надценки, които всички преработватели и производители казват, че веригите им слагат в договорите. Това трябваше да направи държавата”, допълни той.

Цялото интервю с Пламен Димитров пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.