„Днес следобяд говорихме надълго - около половин час с председателя на партия ГЕРБ г-н Борисов, който заяви в прав текст и ме упълномощи да кажа това, надявам се да го потвърди утре като го питате – че ГЕРБ също ще гласува този закон както е внесен – говоря за законите за бюджета без дебати, тоест ако не се гледат и обсъждат допълнително, минават на първо и второ четене както са внесени, тъй като са съгласувани със социалните партньори, и по този начин е чуто общественото мнение в сериозна дълбочина.“ Това каза в ефира на bTV Radio президентът на КНСБ Пламен Димитров, след разговор с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Получихме подобен анонс от най-голямата парламентарна група, че те биха гласували бюджета в неговата пълнота, ако разбира се има и още съгласие. Днес чухме, че МС е внесъл удължителен закон, но това е една от опциите. Другата опция стои в парламента – получилият съгласие от социалните парньори проектобюджет за 2026г.“, каза още Пламен Димитров.

По-рано днес КНСБ и КТ „Подкрепа“ изпратиха писмо до председателя на парламента Рая Назарян и до парламентарните формации, че приемането на удължителен закон ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми. Синдикатите призоваха да не се допуска финансовата рамка, върху която стъпва цялата икономическа политика на страната, да се превръща в заложник на тяснопартийни интереси. Те поискаха парламентът да доведе до край бюджетната процедура за 2026г.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров и днес е потвърдил, че ще подкрепят проектобюджета в съгласувания му вид със синдикатите и работодателите, след доста спорни и тежки преговори и съгласие, което са постигнали.

