„Ние отдавна правим своите разчети, и трябва да ви кажа, че има начин дори в този бюджет. Да не забравяме, че разходът в бюджета е 97 милиарда целият. Макар че хората трудно разбират нещо като число, което е по-голямо от тяхното жилище. Това са огромни числа и възможности, които стоят зад тези 97 милиарда. Разходите за заплати, допълнителните 5 %, ако бяха дадени 10 вместо 5, 5 са дадени в цялата бюджетна система, здравеопазването, земеделието, трябваха още около 250-270 милиона лева. Разбирате порядъците какви са. И при положение, че в бюджета има буфер в капиталовата програма от поне 5 милиарда лева, България няма как да изпълни 15 милиарда капиталови разходи, още повече при приет бюджет през март месец. Тоест за9 месеца, при положение, че най-високото число, което сме успявали да усвоим като ресурси, тъй като минаваме през Закона за обществените поръчки за тези големи суми за капиталови разходи, е било малко над 9 милиарда лева. И то преди няколко години. Миналата година разходът, предвиден в бюджета беше малко над 10 милиарда, усвоените пари бяха 6,7 милиарда за всички капиталови разходи на държавата. Очевидно е, че поне 5 милиарда от тези 15 няма да бъдат усвоени, и това е буферът, ако не се съберат данъците, защото всички икономисти твърдят, че данъчните приходи са силно завишени, за да може да се спази 3% дефицит като цяло. 5-те процента, които са нужни са 250 милиона. Обяснявам го по-популярно, за да стане ясно, че няма как да не можем да намерим тези 250 милиона. Надявам се стана ясно, че знаем от къде и можем да го покажем на финансовия министър, че без да нарушаваме 3% дефицит, запазвайки всички шансове за влизане в еврозоната, това е национална задача и ние я подкрепяме от самото начало, смятаме, че има резерв и може да бъде намерен, поне в размера на 100 до 200 милиона лева за най-нуждаещите се, които са готови и за протестни действия. Преди Великден София беше блокирана от столичния градски транспорт, и той търси едни 29 милиона за своите заплати.“ Това коментира в ефира на bTV Radio президентът на КНСБ Пламен Димитров по повод искането за увеличение на възнагражденията в бюджетния сектор с 10 на сто и думите на социалния министър, че в момента няма такава възможност.

1521 лева е необходимата нетна заплата за издръжката на един работещ на месец. Това показват данните на КНСБ за първото тримесечие на тази година. За тричленно домакинство с двама работещи и дете до 14 години необходимите средства за издръжка на месец са 2738 лв.

„За един работещ и сам живеещ имаме 67 лева повече, които са му нужни за март 2025-та към март 2024-та, тоест към края на първото тримесечие на тази година спрямо миналата година, а за тричленното домакинство – 122 лева повече. Прави впечатление обаче, че това нарастване на годишна база, една голяма част от него се реализира през първото тримесечие на тази година. Тоест март 2025-та към декември 2024-та имаме 47 лева повече нарастване на този, който работи и живее сам и това всъщност е две трети от цялото годишно нарастване, с други думи, ускоряване на ръста на цените от Нова година насам, и той е видим и по джоба ни, когато влизаме в магазините. Брутната сума, която трябва да получаваме е около 2000 лева, 1960 за сам работещ живеещ и близо 3530 лева за тричленното домакинство. Това нарастване разбира се отправя предизвикателство към доходите. Има ръст на заплатите, но не е равномерен. Средната работна заплата расте, но всички знаем, че средното е като пиле със зеле, кой какво накрая ял, той знае сам. Средната работна заплата расте с над 14% за 2024-та година. За двете последни години 2023-та и 2024-та имаме един приличен кумулативен ръст от 31%, които надминават общата инфлация, тази, която е кумулативната, а не тази, която виждаме по някои стоки и услуги. Някои стоки и услуги имат 100%нарастване – като сирене, прясно мляко и някои други, които стигнаха нива, които са в абсолютни стойности рекорди“, обясни Пламен Димитров.

По данни на КНСБ, у нас трябва да се работи четири месеца и половина, за да се получи месечният минимален доход в Германия. А за да се получи минималната заплата за един месец в Люксембург, у нас трябва да се работи до 24 май, почти 5 месеца. В Румъния, с която често се сравняваме, минималната заплата е 814 евро,у нас 551 евро.

