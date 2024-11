„Няма да има заплаха за увеличението на минималната работна заплата, което вече е постановено с постановление на Министерския съвет от 1 януари 2025г. на 1077 лева. И това смятам, че това беше многократно потвърдено от социалното министерство, както и пред нас – пред КНСБ, от финансовия министър, в разговорите, които имахме неофициални за бюджета за следващата година. Така че, независимо от това, което правят работодателите във ВАС, ние не виждаме никаква причина някой да очаква такава промяна. Ние сме поискали от съда КНСБ да бъде конституирана като страна в това дело, заинтересована страна, независимо че жалбата на АИКБ е срещу министерството, или по-скоро МС, но в края на краищата ние смятаме, че имаме право и очакваме да влезем в директен сблъсък с аргументите си кое е право, кое не е право, по повод на това, което казват работодателите по тази тема.“ Това каза пред bTV Radio президентът на КНСБ Пламен Димитров, по повод предложенията на социалното министерство за промени, свързани с начина на определяне на минималната работна заплата и транспонирането на европейска директива за адекватните минимални работни заплати.

„ КНСБ 2 години се опитва, тъй като 2 години е тая директива, да предложи промени в 5 закона, не само в кодекса на труда. Същите тези управляващи си слушаха ушите, да го кажа така, през всички тези месеци, и сега няколко дена преди крайния срок 15 ноември, който е утре, за прилагане на директивата, решиха да пуснат някакви нескопосани предложения, които разбира се, няма как да получат съгласие. Те днес и на работната група, която в детайли коментира как да се подходи по-нататък, бяха бламирани от нас и в общи линии се върви след разговорите днес към друг подход, а именно член по член директивата да бъде обсъждана, да бъде анализирано законодателството – къде точно и как да бъде променено, така че да се отрази изцяло това, което е договорено в тази директива – фундаментална, изключително важна за пазара на труда и доходите в целия Европейски съюз. И след това всички тези членове и алинеи да се превърнат в законодателни текстове и предложения за изменение на един, два или повече закона. За това днес най-накрая се постигна съгласие, след много спорове и скандали, в това число и вчера на среща при министър Иванов, така че има някакво движение напред, ако мога да кажа, но това е по-скоро процедурно.“, каза още Пламен Димитров.

За политическите разговори, които започнаха през последните дни и шансовете за кабинет, Пламен Димитров посочи: „С една дума, безперспективни ми изглеждат, по начина, по който се водят, аз не очаквам да стигнат, за съжаление, до някакъв завършек, макар че много ми се иска да се понесе някаква обща отговорност от всички тези, които народът е избрал, и да влезем и този разговор, който го водим сега по радиото, да го водим пред обществото публично, между нас, работодателите и тези, които ще поемат отговорността да управляват държавата.“

Какво предлагат от КНСБ по отношение на определянето на минималната работна заплата, какъв бюджет да очакваме за следващата година, цялото интервю с Пламен Димитров можете да чуете на звуковия файл.