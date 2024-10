Седмици преди вота проучване показа нагласите на хората, които дадоха отговор на въпроса как се чувстват в предизборната ситуация. Сега върви ново проучване – веднага след изборите, и предстои обобщаване на резултатите. Клиничният и организационен психолог д-р Пламен Димитров каза пред bTV Radio какво се наблюдава от отговорите, получени до момента:

„Все още сме с ограничен брой отговори, около 400 човека са откликнали, ние задаваме един въпрос, както преди изборите между 10 септември и 12 октомври, така и сега, веднага след изборите, тогава въпросът беше „Как се чувствате в предизборната ситуация?“, а сега въпросът е - „Как се чувствате, следейки резултатите от изборите?“. Това, което се получи преди изборите беше, че 1426 човека откликнаха и ни дадоха своите отговори в рамките на минута. 75% от над 9500 отговора бяха тревожно-депресивни – тревожен съм за бъдещето, не изпитвам сигурност, плановете се объркват, нищо не е ясно, отчаян съм – от гледа точка на това, което виждам в политическия ни живот и начина, по който се адресират проблемите на хората. Цели 60%, дори почти 61% от тези 9500 отговора бяха висцериални, както ги наричаме – гади ми се, омърсен съм, омерзен съм, поболяха ни. 40% са агресивни – тези хора трябва да бъдат наказани, самозабравиха се, няма да ги подкрепя по никакъв начин, и това се видя и в самите резултати. Сега от тези 402-ма човека до тук от проучването, което започнахме в понеделник, след като резултатите вече започнаха да излизат, от тях знаем, че тези тенденции не са променени, дори тревожните отговори се усилват. Днес на шега един от тези хора ми каза – ами хайде още една Коледа и пак ще гласуваме! И всичко това говори за една тревожна нагласа в обществото. Хората въобще не виждат как тези избори са подобрили състоянието в обществено-политическия живот. Конкретните резултати, всичките тези анализи, които се правят, вариантите за правителство, не снемат –поне на този етап от нашите данни, чувството на безпокойство, усещане за разрив между политиката и политическите елити и начина, по който обществото иска да се решават конкретни работни задачи. И всичко това говори за задълбочаване на кризата, а не обратното – разрешаването и перспективност.“, каза д-р Пламен Димитров.

„Страхът и глупостта, невежеството, са движещите сили на човешката природа. Айнщайн го е казал – че не е сигурен за гравитацията, но глупостта и страхът за безкрайни сили. Много хора се страхуват за работата си и позициите, които са получили, те са под икономически натиск и психологически такъв и са податливи.“, коментира той по отношение на страха, контролирания и купен вот, и кои хора са податливи на влияние.

Цялото интервю за профила на негласуващите, избирателната активност, купения и контролирания вот, можете да чуете на следващия звуков файл.