„На годишна база последните данни, които имаме за полугодието показват, че за последните 12 месеца към юли тази година средната работна заплата е нараснала със 17,3 процента. И при една намаляваща или по-малко нарастваща инфлация така да кажа, доста добре успокоена на по-ниски нива, това означава номинален не само, но и реален ръст на доходите. Проблемът е, че само около една трета от българите получават доходи около средната работна заплата и над нея. Близо 65-66 % получават доход под средната работна заплата и това е голям проблем.“ Това каза в ефира на bTV Radio президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Цялото интервю за предложенията на КНСБ за методиката за изчисляване на линията на бедност, за доходите и минималната работна заплата, можете да чуете на звуковия файл.