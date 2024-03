„Мога да кажа, че до голяма степен изборът му за патриарх беше свързан с идеята на някои негови събратя, че той като немощен и като болен ще бъде лесно манипулируем и управляем, което не се случи, слава Богу, успя съвсем мълчаливо, без авторитарни и недемократични методи да наложи своя авторитет единствено по силата на самата си личност, и на излъчването си, което всички споделят, че беше благо, достолепно, достойно, нещо, което може да се каже за много малко наши духовници. Бог да прости дядо патриарх Неофит, ще бъде трудно за всеки, който дойде след това да стъпи, както се казва, в обувките на такава личност!“ Това каза в ефира на bTV Radio Пламен Сивов, който е сред учредителите на фондация "Покров Богородичен" и автор в портала "Православие.бг", за личността и авторитета на патриарх Неофит.

"Имах тази привилегия да го познавам може би последните 30 години, не мога да кажа, че съм бил от близкото му обкръжение в никакъв случай. Имал съм обаче поводи да се убедя в неговите духовни качества и духовните му качества на пастир най-вече, на човек, който може да претегля, да разпознава духовете и да дава рамо там, където смята, че има нещо, което се върши полезно за църквата. Ние започнахме фондация „Покров Богородичен“ в началото на 90-те години, във времената на прехода, доста сериозен разкол в Българската православна църква и въобще младите години на тази фондация бяха белязани от доста сътресения по отношение на доверие, което търсихме от страна на висшия ни клир. Мога да кажа, че патриарх Неофит, тогава митрополит Неофит, беше един от хората, които винаги са ми подавали ръка и винаги са благославяли нещата, които се опитваме да правим, може би тогава не съвсем сръчно и не съвсем умно с оглед на възрастта ни, но той беше винаги зад нас, той беше един от хората, които застанаха зад сайта Православие.бг . моят личен опит от него беше като човек, който беше подкрепящ, опитваше се да разбира това, което е важно за църквата като процеси, като перспективи, в някакъв смисъл беше визионер в това отношение. Тоест имаше усещане кое е важно за църквата в този конкретен момент. А това, което беше важно за църквата малко преди и малко след неговото встъпване в тази отговорна длъжност на патриарх беше да се потушат напреженията, които датираха още от разкола вътре в самия синод. Имаше настроения, свързани с личности, които бяха обвързани с разкола, имаше да го каем направо и икономически интереси, имаше и психологически типове личности, които не се вписваха в идеята за един спокоен, мъдър, трезв и далновиден духовник. Имаше и хора с лични амбиции доста сериозни. Тоест той трябваше да управлява църквата, в православната църква патриархът няма чисто управленски функции, но все пак авторитетът му е безспорен на тази фигура. Той трябваше да балансира между всички тези неща и да води църквата през едно доста бурно време, което и досега продължава.", каза още Пламен Сивов.

