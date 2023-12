85 журналисти внесоха подписка до председателя на Народното събрание с искане за по-добри условия за работа в сградата на бившия партиен дом. Сред мотивите са липса на обособени пространства, в които да работят представителите на медиите пред пленарната зала, лошо интернет покритие, както и невъзможност за достъп до депутатите за неформални разговори.

„Това, което ни беше обещано с преместването в сградата бързо се оказа, че няма как да се случи и основното място, на което журналистите работят е пространството пред пленарната зала, което първоначално беше предвидено за пространство за отдих и неформални разговори между депутати и журналисти - което просто няма как да стане, тъй като там е изнесена в момента основната дейност, а това пространство не е пригодено за целта. Това е един много малък щрих от проблемите, които имаме в новата сграда. Ние си даваме сметка, че архитектурата на сградата налага нов стил на работа, който не може да дублира този в старата представителна сграда, но сме убедени, че има решение на тези проблеми и самата подписка предлага някои решения. Тоест ние не сме се тръшнали, така да се изразя, за да кажем – искам, искам, искам, а сме описали как според нас могат да се решат голяма част от тези проблеми и се надяваме това да помогне на председателя на парламента и на администрацията, за да бъдат удовлетворени тези искания.“, каза пред bTV Radio политическият журналист от Клуб Z Пламена Игнатова.

Важен аспект на проблема е, че ограниченията пречат на истинската парламентарна журналистика, тъй като реално медиите нямат неформален достъп до депутатите.

„Това на практика за мен е най-същественият проблем. Разбира се, непрекъснато чуваме аргумента, че в никоя друга държава го няма това смесване, каквото го имаше при нас, но в крайна сметка пък имаме една 30-годишна традиция, така че ми се струва нелепо след 30 години да я отменяме. За депутатите разбира се, ситуацията е много по-удобна, никой не иска да бъде питан неудобни въпроси, но ситуацията може да се разреши с много по-строги правила, които се спазват. Ние дори и това сме направили – нещо като саморегулация, която беше обсъдена с всички колеги, подписали подписката предварително. Тоест да има заснемане на точно определени места, забранено е заснемане в кулоарите и местата за отдих, защото едно от нещата, които много притесняваха народните представители беше злоупотребата от страна на някои недобросъвестни медии, като сме предложили съответно парламентът да измисли регламент за това да бъде съблюдавано от администрацията на Народното събрание и от пресцентъра, и от квестори за спазване на правилото, а не от депутатите, за да няма обвинения в политическа репресия и съответно ако се наложи, дори да се стигне до някакво кратковременно отнемане на акредитация в такива случаи, защото в действителност сме ставали свидетели на много грозни гледки, но на практика всички ние, които си изпълняваме добросъвестно работата сме наказани в момента заради това.“, каза още Пламена Игнатова.

