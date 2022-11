Необходими са законодателни промени, които да помогнат на доброволците да участват в спасителни акции и да няма проблем да излязат от работа, когато се налага. Това заявиха в интервю за bTV Radio директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев и доброволецът-планински спасител Владимир Павлов. ПСС разчита основно на доброволци, които са 520, а щатните служители са само 47.

„Как се случват нещата в европейските страни – всяка фирма, която разполага с доброволци се гордее с това и го изтъква във всеки момент, но държавите – аз поне знам за 4-5 такива държави, са направили така, че всички разходи и загуби, които търпи един работодател са покрити от държавата, включително и на ниво осигуровки и данъчни облекчения са регламентирани и доброволците може да излязат във всеки момент да извършат такава дейност. Всички държави са разбрали, че тази сила, която притежават доброволците си струва да бъде подкрепена. Това са хора с висока планинарска квалификация, знаят и могат много, и какво по-добро от това държавата да използва този ресурс, като им осигури условия. Иначе създаването на такава служба – платена и щатна би струвало колосални суми“, коментира директорът на ПСС Емил Нешев.

Доброволецът към ПСС Владимир Павлов, който участва в спасителни акции от 3-4 години даде пример какво се случва, когато е на работа и трябва да си тръгне, за да помогне на пострадал човек.

„За жалост, в днешно време всеки от доброволците сам си го регламентира, както намери за добре. И най-общо казано – извинява се пред шефовете си и пред работното си място с платени отпуски или просто по подразбиране – ако фирмата е ок с това отсъствие, тъй като човекът все пак е отишъл да помогне на някой. Аз лично когато ми се е налагало да излизам от работа и да отида в планината, за да окажа помощ на нуждаещ се, съм си вземал платена отпуска, когато съм имал такава или дори неплатена, тоест дори съм плащал един вид, за да върша тази дейност“, заяви Владимир Павлов.

„Акцията по издирването и намирането на 12-годишния Александър е много емблематична като цяло за доброволчеството. Изключително голямо присъствие на доброволци. Това са може би най-трудните възможни акции, които ни се налага да решаваме и то най-вече заради липсата на информация. От друга страна – колко е важно да имаш много добра комуникация с различните институции – полиция, Бърза помощ, Гранична полиция, куп организации, които са участващи в целия този процес. Основен извод, който можем да направим е, че доброволчеството е голяма сила, нещо, за което си струва да се говори, да се полагат усилия, нещо, за което си струва да се благодари. И разбира се, трябва да кажем все пак при всички случаи, че държавата е длъжник на доброволците. В случая говоря най-вече за планинските спасители, тъй като Планинската спасителна служба е доброволческа организация. Състои се от над 520 планински спасители. Малка част от тях – 47 планински спасители са щатни, на платена работа. Но това са хората, които осигуряват 24-часови дежурства по 5-те основни бази и наистина успяват да държат системата в постоянна готовност за действие. Наистина трябва да се обърне много сериозно внимание, да се положат големи усилия да се сработят институциите с учения, обучения – това е изключително важно според мен“, каза още директорът на ПСС Емил Нешев.

Цялото интервю с Емил Нешев и Владимир Павлов пред водещата Надежда Василева можете да чуете в звуковия файл.