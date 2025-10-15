Детските отделения приличат на смесица между затвор, изоставена казарма, не преувеличавам с това, което ви казвам, подовете са обикновено стари мозайкови настилки, които са изключително студени. Също така създават едно много неприятно ехтене в коридорите, мъждукащи лампи, плесени мухъл по стените, липса на санитарни помещения. Леглата за децата са от 60-те или 70-те години в повечето детски отделения. За родителите обикновено няма предоставено пространство, къде да преспят. Родителите спят с децата си в големи легла. В повечето детски отделения няма нищо детско. Освен ако някоя и друга фондация като нас е решила да направи нещо забавно и примерно има някой стелаж с детски книжки, играчки. Но в общи линии болниците са едно мизерно и тъжно място. Категорично не са място, в което децата да се почувстват по-добре и психически, защото това е много важен елемент от оздравяването. Ние сме изготвили програма. В България има 28 областни болници. 4 от тях сме направили вече. Остават още 24. Ако се направи сметка, груба сметка, трябват още около 16 милиона, за да се направят всички останали. Какво са 16 милиона за разходите, които постоянно се раздават? За какво ли не? Нима, децата са нещото, което не заслужава никакво внимание?”, попита тя.

Цялото интервю с Поли Троянова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.