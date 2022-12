Според политолога Димитър Аврамов, въпросът не е кой е номиниран за премиер, защото лидерът на изпълнителната власт обикновено изпълнява някакъв политически мандат и за да съществува този мандат, трябва да има политическо мнозинство.

„Това, което ГЕРБ не разбират е, че с агресивния си начин на поведение разрушиха всяка възможност за политически мнозинства. Следователно сега им предстои да видят как не може да се структурира кабинет с първия мандат. И ще тръгнем по спиралата на политическата криза, която е на ръба да се превърне в парламентарна, но дай Боже това да не става!“, посочи Димитър Аврамов.

На въпроса на водещата Надежда Василева – „Метафорично погледнато – в момента неврохирург ли е необходим на българската политика в тази ситуация на конфронтации?“, политологът Димитър Аврамов отговори така: „Метафорично погледнато, на българската политика й е необходим Господ! Някаква метафизична, несъществуваща на земята фигура, която може да огрее всички, да всее смирение в душите ни, да налее липсващия интелект, там, където го няма в главите на политическите ни представители, и да предложи консенсус и движение напред“.

„С този вид говорене и с този вид политическо лидерство, буквално можем да правим избори на всеки 3-4 месеца, толкова, колкото предписва Конституцията. И ще имаме служебно правителство след служебно правителство, страната ще се управлява с бюджети, правени една година назад може би 2 години назад, и ще караме буквално по инерция, без да има каквито и да е политики. В крайна сметка, това не може да продължи дълго, ще се пораждат много на брой и различни обществени напрежения и в някаква форма ще се стигне до протести – всякакъв вид протести – синдикални, браншови, политически, каквито се сетите. Основните политически сили в парламента не могат да разберат нещо много просто – че когато не произвеждаш лидерство и политически консенсус и когато изпадаш в дребнотемие, никой не е задължен и не се чувства отговорен да подкрепи каквито и да е приоритети“, коментира още политологът.

