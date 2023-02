Как трагичният инцидент със загиналите мигранти ще се отрази във вътрешен план и трябва ли да бъде понесена политическа отговорност – по тази тема и по политическите теми от седмицата разговаряхме с политолозите Татяна Буруджиева и Явор Сидеров.

„Става въпрос за ужасна трагедия и за много ясен знак в какво състояние са органите за сигурност в България. Изключително тежка диагноза е според мен това. Аз не съм специалист, не мога да кажа кой е виновен, но резултатът според мен е важен за обществото. И неизбежно в предизборната кампания ще става дума и за тази тема – за резултата, за абсолютната съсипия на цели институции в България ,които трудно функционират. Знаем, че една от най-важните задачи на държавата е да осигури сигурността. При всички положения това е резултатът от начина, по който се действа в системата за сигурност. Факт е, че в България каналите не са затворени и ще бъде много жалко темата наистина да не се развие, защото тук не става въпрос само за канали за миграция, става въпрос и за други канали. И България не може да продължи да претендира нито за Шенген, нито за редица други действия, свързани с опазване на европейската граница, ако този дебат не се състои. Да не говорим, че продължава да не е завършен дебатът по принцип за сигурността на българина. Периодично ставаме свидетели за изнасилени, ограбени, малтретирани хора. Говорим за невъзможност да се справи една система, която е част от устоите на държавата. И тук вече по-големият разговор е за това доколко държавата ни стои на твърда основа и доколко кризите, за които ще се говори в предизборната кампания могат да бъдат овладяни, ако институциите показват такава немощ да се справят със собствените си функции“, коментира Татяна Буруджиева.

„Няма да се отрази във вътрешен план по никакъв начин този инцидент. Аз съм съгласен с г-жа Буруджиева ,че това е огромна трагедия, още повече, че става въпрос за смъртта на деца също, но такива трагедии в България се случваха през годините много, някои придобиваха публичност, други не и това по никакъв начин не се отрази на разговора за миграцията в България. Не очаквам нито да повлияе на предизборната кампания това ,което се случи, нито очаквам да доведе до някакво разбиране защо се случва. Слушах с внимание интервюто на г-н Борисов, той твърдеше в това интервю, че се е справил през цялото време отлично с миграционните процеси, това не е така. Истината е, че миграционният натиск след един пик през 2014-та-2015-та година намаля, от друга страна в България той не е бил висок в сравнение с този в Гърция и в Италия. Така че неговото твърдение, че сме се справили чудесно и хора идвали отвсякъде, за да се консултират с нас как се прави това нещо не отговаря на истината. Въпросът е, че през цялото време, докато течеше голямата мигрантска вълна от Сирия и Ирак, от края на 2013-та насам, през България минава канал на трафиканти и очевидно това се случва до днес с трагични последствия“, посочи Явор Сидеров.

Целия разговор с Татяна Буруджиева и Явор Сидеров по темите от седмицата можете да чуете на следващия звуков файл.