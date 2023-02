Основно заради увеличението на цените на плодовете и зеленчуците, има поскъпване на стоките в потребителската кошница. Това каза пред bTV Radio председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

„Има задържане на основните хранителни продукти. Съответно при плодовете и зеленчуците има лек ръст, което доведе до изменение в потребителската кошница с 4 лева и увеличение с около 2%, което се дължи предимно на доматите и краставиците, тъй като са извън сезона. И при лука наблюдаваме лек ръст около 10 стотинки в търговията на едро. На практика сме свидетели през последните 10 дена на лек ръст на плодовете и зеленчуците, това е сезонно – най-вече защото има по-малко предлагане“, посочи Иванов.

За цената на краставиците, която на места достигна 7 лева, Иванов обясни, че една от причините е недостиг на пазара: „Не е много нормално, всичко това е обосновано първо от дефицита, след това от по-скъпото оранжерийно производство, и такъв е точно този момент – има дефицит, това не е характерно само за България, и в западна Европа, и във Великобритания има дефицит на предлагане на домати и краставици, в Гърция е много малко производството в момента , нашето оранжерийно производство още не е стартирало в достатъчен обем и количества. Като сложим и по-скъпата себестойност – една цена от 7 лева не е нормална от гледна точна на високата стойност, но от гледна точка на себестойността и начина на предлагане, е нормална към момента“.

Голямата разлика между изкупната цена на млякото и тази, на която се предлага в търговските вериги не е нещо ново, каза още председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата:“ Този процес не е от вчера, но беше по-незабележим, когато имахме периоди на дефлация, особено години като 2015-16 година, разликите и там са достигали до 200% надценка, както е в момента ,просто съотношението доходи-надценки е било различно ,но в момента този проблем изплува след сериозната криза с енергийните ресурси и покачване на техните цени“.

Владимир Иванов каза също, че се полагат усилия за по-координиран контрол, за да не се получават такива изкривявания на пазара.

„Едните мерки са в краткосрочен план – усилени и координационни действия по установяване на фактите, документацията кое е нелоялна практика и точно кои практики изкривяват пазара, съответно повече информация към потребителите, повече ангажиране на общественото мнени ес проблема, тъй като това засяга и търсенето. В по-дългосрочен аспект – да се анализира кои търговски практики водят до изкривяване и ако има недостиг на законодателство – да се предприемат мерки в тази посока“, допълни още той.

Цялото интервю с Владимир Иванов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.