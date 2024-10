Повече от половината от работодателите в страната няма да наемат нови служители през следващите 6 месеца, показва последното проучване на Българската конфедерация по заетостта. 32 процента от анкетираните 1197 компании не очакват промяна в числеността на заетите, 20% планират намаление на персонала. 24 на сто не са сигурни дали ще разширяват екипите си между октомври тази година и март следващата.

Какво показват тези данни, в кои сфери се търсят кадри и какво показват данните за заплащането в различни области - чуйте в интервюто за bTV Radio на Александър Георгиев, един от основателите на Българската конфедерация по заетостта и управител на HR-агенция - на следващия звуков файл.