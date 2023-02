“Презастрояването е опасно при силни земетресения” Това обясни в ефира на bTV Radio ръководителят на Националния център по сеизмично инженерство проф. Петър Павлов. “При презастрояване възникват проблеми, тъй като сгради, строени през различни периоди натоварват по различен начин земната основа. Много близкото разположение на сградите е опасно при такива апокалиптични картини, които виждаме в Турция”, допълни той.

“25 милиона лева са нужни за изграждането на Национална сеизмична лаборатория”, каза още проф. Павлов. “В момента сме на ниво идеен инвестиционен проект на лабораторен комплекс по сеизмично инженерство. Целта му е да се извършват мащабни изследвания на конструкции. Реалното му построяване може да стане за две години. В момента сме в процес на търсене на финансиране. Вероятно след настъпилите събития тези разговори ще се ускорят. В съседните страни - Гърция, Турция, Румъния, Северна Македония бяха построени такива комплекси”, обясни той.

