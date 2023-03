Тревожен ръст на така наречените бързи кредити отчитат експерти през последните месеци, а при изтеглени няколко хиляди лева, погасяването на вноските често се оказва непосилно. Подобни примери даде в интервю за bTV Radio кредитният консултант Тихомир Тошев.

„Притеснителното в момента на пазара е тегленето на бързите кредити и ръстът при тегленето на бързи кредити, защото там фирмите за бързи кредити изместиха фокуса и вместо да предлагат малките суми до 300-400 лева за кратък период от време, те все по-често предлага по-големи суми – до 5000, понякога до 10 000 лева за срок до 5 години. Хората трябва да знаят, че тези суми са големи за бърз кредит и такова погасяване, разтегнато толкова във времето прави много сериозно оскъпяването на този вид кредити и почти винаги води до изпадане в затруднено положение, понякога и в невъзможност да бъдат обслужвани. Можем грубо да дадем пример, че изтеглени 3 хиляди лева за срок от 3 години оскъпяването е почти около 6 000 отгоре и вие ще върнете за този период около 8-9 000 лева. Един банков кредит, потребителски, за същия срок, при изтеглени 3 000 ще върнете 3400-3500 лева. Виждате каква е разликата при банковия кредит – ще платите само 400 лева лихви, а в другия случай ще платите 6000 лева лихви. Така че това е притеснителното. Ние видяхме данни за ръст на необслужваните бързи кредити за третото тримесечие на миналата година, което показва точно това – че неразумното теглене на такива кредити – големи суми за дълъг период, много често довежда хората до сериозни финансови затруднения и моят съвет е те да не теглят такива суми“, посочи Тихомир Тошев.

По отношение на банковите кредити, най-предпочитани винаги са били ипотечните, коментира кредитният консултант.

„Българинът решава да задлъжнява за нещо, което е важно и съществено за живота му – за подобряване на качеството на живота му. Покупката на собствен дом. Затова и този пазар последните години реализира най-големи ръстове. Почти 18 процента е ръстът на ипотечното кредитиране през 2022-ра спрямо 2021-ва година. При ипотечните кредити да допълня, че най-често се теглят за срок 25-30 години. Предпочита се по-дълъг срок, за да има по-ниска месечна вноска и да не се натоварва прекомерно семейният бюджет. При потребителските кредити – те са вторите по интерес от клиентите, там максималният срок е 10 години, за миналата година ръстът е около 8 процента спрямо предходната година. Те се ползват най-често за обединяване на други натрупани малки задължения, за покупка на семеен автомобил, за смяна на обзавеждане, за ремонти по дома – пак за неща, които да подобрят стандарта на живот на българина“, каза още Тихомир Тошев.

През последните 6 месеца цените на имотите се задържат, тоест нарастването е спряло и те са останали около нивата в средата на миналата година.

„Най-вероятно това ще се запази като тенденция, въпреки очакванията на някои, че може би ще има намаление на цените на имотите. За сега такова не само, че няма, но дори виждаме в най-търсените квартали на големите градове на страната опити още малко да нараснат, но бих казал, че генерално цените на имотите в момента се задържат на нивата от миналата година и най-вероятно ще останат около тези нива през цялата тази година. Търсенето намалява и броят на сделките намалява, но това не се отразява на цената. Ако погледнем данните на Агенцията по вписванията за предходните 2 тримесечия ще видим, че в София сделките намаляват с около 15%, а в страната средно с около 8%, но въпреки това намаляване на търсенето, все още има достатъчно активни купувачи, хора, които искат да закупят имот на пазара, а продавачите продължават да са по-малко и това е една от причините да видим това задържане на цените. От друга страна – очакваният ръст на лихвите също кара голяма част от купувачите да са по-предпазливи и да изчакат момент, в който ще са спокойни, че кредитите им няма да поскъпнат в следващата година – година и половина. Имаме малко по-спокоен пазар, намаляло търсене, но донякъде и малко намаляло предлагане, но в това няма нищо притеснително“, допълни още кредитният консултант.

Цялото интервю на Тихомир Тошев за bTV Radio пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.