Протест на служители от Агенцията за социално подпомагане бе организиран пред сградата на Министерството на труда и социалната политика. Ще получат ли служителите увеличение на заплатите и при какви условия работят социалните работници, чуйте от интервюто с Кремена Атанасова - председател на Синдиката на административните служители към „Подкрепа“.

