„Българската държава оказва всичко необходимо страдащи граждани на страната в Израел да бъдат изведени. Ние получаваме информация за граждани в Израел, на които можем да помогнем под една или друга форма, засега единствено изразяваме нашата морална подкрепа и сме готови да приемем хора, които имат нужда от подслон и да избягат от конфликта, който за съжаление по всичко изглежда, няма да приключи за ден или два.“ Това каза в интервю за bTV Radio професор Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България "Шалом".

„На първо място използвам случая да благодаря на българската държава, на всички граждани, общественици, политици, които през последните дни изразиха своята съпричастност с такава нечувана трагедия, не само за Израел, но и за целия свят в рамките на един ден да бъдат безмилостно избити над 800 човека и близо 2000 да са тежко ранени. Това нещо трябва да бъде остро осъдено и оттук нататък експертите да видят защо се случи. За съжаление подобни в по-малка степен извращения се случваха на различни места в Европа, но в такива мащаби, които видяхме в Израел, такова нещо не се е случвало. Това е и най-големият брой загинали евреи за един ден от Холокоста насам. Трагедията е огромна, непрекъснато получаваме информация за хора, млади хора, деца, които са безмилостно убити. Представете си деца, младежи, които са участвали в музикален фестивал, който сам по себе си е бил посветен на мира, и биват нападнати и жестоко избити от терористи на Хамас, или семейства в домовете си в Южен Израел, в ранните часове на петък срещу събота, а това бе и празник в Израел. Важното е как да окажем бърза адекватна помощ на пострадалите и как да се спасят онези деца и млади хора, които са отвлечени от терористите. Днес за щастие започнахме да получаваме информация за спасени млади хора от плен.“, каза още професор Оскар.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.