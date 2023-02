Продължаваме промяната и Демократична България заедно няма да успеят да спечелят изборите, прогнозира политическият психолог проф. Антоанета Христова в интервю за bTV Radio. Тя постави двете формации в левия спектър – в популистката група на говорене и действие.

„Няма да спечелят. Те не могат да спечелят изборите от гледна точка на рейтинга, който ще се получи накрая от аранжиране на подкрепата за политическите партии в резултат на гласуването на избирателите. Ако обаче гледаме вероятността да се опитат да направят правителство, може би тогава, в зависимост от някои компромиси, които могат да се направят, да мислят и да интерпретират победата по този начин. Но въпреки всичко, средата, в която се намират, опита, който натрупаха избирателите – тук искам много сериозно да подчертая това, че избирателите преди 2-3 години имаха един вид представа за демократичните процеси, след 3 години почти мъка, неуспешни избори, неуспешни опити да се направят правителства, ние нямаме нови играчи на терена към днешна дата, реално погледнато. Хората са известни, капацитетът им е известен, разочарованието е много голямо, и затова бих могла да направя извод, че в тази среда Продължаваме промяната и Демократична България на практика направиха много естествено събиране, тъй като това са еднакви политически формации в левия спектър. В левия спектър. И аз категорично твърдя, че те са в левия спектър в популистката група на политическо говорене и политическо действие. Тези формации по естествен начин ценностно се събраха, и е нормално да бъдат заедно. В този смисъл аз не ги критикувам за събирането, даже точно обратното. Това е в посока на правилния начин на правене на коалиции и на сбор в политиката. Но ефектът – трудно е да очакваме да бъде добър, защото всички вътре – и в едната, и в другата, са известни лица, които разочароваха с действията си голяма част от собствените си даже избиратели. Останаха само най-твърдите. Тоест моята хипотеза е, че те ще имат представителство на вече сформирана от тяхна среда твърда избирателна група“, заяви проф. Христова.

По отношение на скандалите в БСП през последните дни, изключването и напускането на членове на партията, проф. Христова посочи, че БСП не действа по правилата, от които трябва да се ръководят партиите преди избори и коментира, че конфликтите отблъскват избирателите.

„За съжаление, на БСП му се случиха няколко лоши фактора да кажем, които предопределят не добра перспектива. На първо място, лидерът очевидно избира разделението и изчистването от неудобните като средство за собствено оцеляване, а може би тя за себе си е убедена, че по този начин помага на партията. Тук мога да кажа, че схващането й не е правилно, тъй като партията е свободно сдружение на хора, с което те се борят за тяхната представа за справедливост и за доброто на обществото, опитвайки се да се впишат във властта. Такъв тип махане на хора, когато всяка политическа партия се бори за всеки избирател, за всеки член, за всеки привърженик е много погрешно, особено на фона на абсолютната аксиома в политиката, че когато имате конфликт, конфликтът отблъсква избирателите, а не ги привлича. Освен това – да кажем, че БСП от дълго време е във войни – най-различни. Война – външна, с президента ,война с бившия лидер на ПЕС Сергей Станишев, с европейското представителство и европейските политики на левите в ЕП, отделно има вътрешни скандали и войни, които разделиха партията на различни лобита, това няма начин да не вреди. Затова казвам, че моята прогноза не е добра за БСП, но тя не е добра и за новите политически формации в лявото, за съжаление. Защото те са съставени от същите хора, които са били в БСП и са били част от неуспехите. Не би могло хора, които са били в миналото част от неуспеха на една формация, излизайки от нея да направят успешна друга формация, предвид и личния им индивидуален опит в правенето на техни политически партии. Не е добре. Общата картина е доста кризисна за политическата система у нас“, каза още проф. Антоанета Христова.

Новото обединение Левицата може да откъсне гласове, но не може да направи вълна в лявото, категорична е проф. Христова.

„На левицата й трябва вълна, трябва й нова енергия. В конкретния случай, ние със стари енергии, разпределени в 2 групи, да не кажем и в трета, тъй като в лявото е и ПП и ДБ, в 3 ляволиберални групи ще се дели левият вот. Това няма как да бъде успешна формула. В този план, смятам, че създаването на тази партия нова с тези лица е грешка. Ако трябваше да се направи нова лява съвременна партия, от която наистина България има нужда, тя трябваше да бъде с нещо много различно, с нови различни лица, не казвам млади, казвам нови леви лидери и тези хора трябваше да покажат, че могат да бъдат модерно, съвременно ляво, докато играчите в момента не съм убедена, че могат да ни убедят в подобна кауза“, смята тя.

На въпрос дали разкритията по закона Магнитски ще повлияят на резултатите от вота, политическият психолог отговори:

„Темата с Магнитски идва отново на един много променен терен. Ако в миналото каквото кажат САЩ беше силно авторитетно послание за българските политици и българските граждани, сега позициите на щатите, със съжаление го казвам, се превърнаха в плашило за политиците и в негативно събитие за българските граждани. Тоест никой не разбира това действие в неговия смисъл, в ефективността на неговото действие, и в добронамереността. Защото отново ще кажа – за тези 2-3 години това узряване на разбирането за демократичния процес у нас доведе до много ясно осъзнаване на ролята на ресурса, ролята на парите, ролята на това, че всички водят битка не за демократичния процес, не за справедливостта, не срещу корупцията, а за да разделят на едни много по-високи нива определен ресурс. И ние сме част от тази битка. Затова много повече хората, осъзнавайки тази битка на друго ниво, се чувстват безсилни, и натрупват в себе си много силен негативизъм, отрицание на това, което виждат. Като отрицанието се отнася на всички – и на нашите политици, и на тези ,които външни фактори се опитват да ни налагат техните интереси, така го възприемат хората – визирам и САЩ, визирам и Русия, визирам и ЕС. За съжаление, вече невинни, добри за българския избирател няма. Затова много трудно може някой отвън да повлияе на изборите, много трудно може да повлияе някой да гласува за дадена политическа сила. По-големият ефект може още повече да отблъсне от гласоподавателна активност“.

Цялото интервю с проф. Антоанета Христова за новите обединения преди вота за водещата Надежда Василева по bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.