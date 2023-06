Каквито и реформи да направи новият кабинет, ще има съмнения за мотивите. Това коментира в интервю за bTV Radio политическият психолог проф. Антоанета Христова. Според нея трябва да бъдат приети важните закони, след което вероятно отново ще се стигне до избори. Проф. Христова не очаква изненади при утрешното гласуване на кабинета в пленарната зала.

„Този дебат ще бъде изпълнен с емоции, предполагам, че отвън ще има също напрежение, тъй като видяхме, че Възраждане има апел за събиране един час преди гласуването като израз на възмущение за събирането на ГЕРБ и ПП-ДБ. Независимо от това какво се случи утре, събитията ще бъдат много активни през следващите седмици, ще има много скандали, ще има много движение на прокуратурата и на съдебната власт, и на МВР, но при всяко положение на този фон на скандали и на събития, които все повече и повече ще разкриват пред нас реалността, колкото и да сме се съмнявали в нея, но тя ще бъде все по-видима, в резултат на войната, която се обяви между основни играчи в политическия ни живот, въпреки всичко ще бъде гласуван кабинет, който за известно време ще поработи. Надявам се искрено да поработи в правилната посока – първо да гарантира бюджет на държавата, на второ място да спре всякакви форми на вътрешна разправа с хора без закон, на базата на думите, които се чуха в изтеклия запис на тяхно заседание. Надявам се – някои закони, които са абсолютно необходими, за да тръгне Планът за възстановяване и развитие, да бъдат приети, и да бъдат организирани избори. Защото този кабинет няма да бъде приет от обществото. Колкото и да бъде организиран пиар по всички медии, колкото и колегите да си застават на обратната теза, слушам даже колеги, които много добре познавам – едно мислят, друго говорят в момента. Колкото и да се опитват да обяснят на хората необяснимото – защо се събират толкова мразещи се врагове, които трябвало да ни спасят заради тяхното обединение, това е толкова неубедително, че просто няма накъде повече. Никой не вярва на такива тези. Затова на това правителство ще му бъде трудно, то няма да може да работи в ситуация на доверие. Каквато и да е реформа да направи, към тази реформа няма да се подходи с подкрепа, защото ще има съмнения за мотивите, за причините за съответните реформи. И най-добре е в един момент, в който се стабилизира чисто финансово ситуацията, да се премине към нова проверка на състоянието на политическите партии, защото те и сега към днешна дата в този формат са нелегитимни, а камо ли примерно в един период към есента“, коментира проф. Христова.

Цялото интервю с проф. Антоанета Христова пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.