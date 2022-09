“Часовете по физическо възпитание и спорт, които се провеждат два пъти седмично и още един допълнителен час за вид извънкласна дейност, не са достатъчни, особено при малките деца. Трябва да намерим механизъм да възстановим възможността за практикуване, особено на децата до 4-ти и след това, в различни други извънкласни форми на спорт. Например спортните клубове да провеждат занимания с децата и да възстановим ученическите спортни школи, които в годините бяха занемарени и унищожени.” Това каза в ефира на bTV Radio проф. Даниела Дашева - кандидат за депутат от “Български възход”, водач на листата им в 23 МИР-София“.

„Ние не трябва да поставяме червени линии, така че сигурно ще преговаряме с всички политически сили в следващия парламент и е важно да има правила. Националният интерес да бъде поставен като основен критерий за това да бъдем в коалиция”, допълни тя.

Цялото интервю с проф. Даниела Дашева пред водещата Тереза Захариева може да чуете в прикачения звуков файл.

По време на предизборната кампания bTV Radio ви срещa с представители на гражданската квота и водачи на листи на всяка от 8-те партии, които според последното проучване на "Маркет линкс" имат шанс за новия парламент. Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет Линкс, проведено сред 1067 лица над 18 години в страната в периода 27 август - 3 септември 2022г. по методите на пряко- лично интервю и онлайн анкета. Според него, ако изборите бяха днес ГЕРБ/СДС биха получили 22,9% от гласовете, “Продължаваме промяната” - 17,8%, БСП - 10,9, ДПС - 10.9, Демократична България - 8.1; “Възраждане” - 7.6; “Български възход” - 4.7; “Има такъв народ” - 3.8%.