“Последните година-две упорито говорим как ние, изкуственият интелект, трябва да развиваме роботизация - колко много средства хвърлят развитите нации. Като Китай, САЩ, Западна Европа и др. В основата им са математическите алгоритми. За съжаление математиката е в това състояние в България, което е твърде незадоволително. Те се сриват в нивото от пети до осми клас” Това каза в ефира на bTV Radio проф. дмн Огнян Кунчев от Института по математика и информатика към БАН. “С писмо, адресирано до министър-председателя, министъра на образованието и науката и народните представители в 51-ото Народно събрание, учените искат да насочат вниманието към "един наболял въпрос в образованието на учениците в средните училища" - подготовката по природо-математическите дисциплини.

"Основният проблем се състои в това, че тенденциите в съвременния свят водят към нарастващо значение и зависимост от точните науки и свързаните с тях технологии, като основен пример за това са роботизацията и изкуствения интелект. Това поставя все по-високи изисквания към постиженията и уменията на хората в областта на точните науки и в частност, на математиката", пишат учените.

Цялото интервю с проф. Кунчев може да чуете в прикачения звуков файл.