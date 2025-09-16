“След влизането в еврозоната първото, което вероятно ще почувстваме е преливането на ценовите ефекти. Няма как цените на едни стоки в еврозоната да бъдат на едно равнище, а същите тези цени на стоки у нас да бъдат на друго равнище” Това каза в ефира на bTV Radio макроикономистът проф. Гарабед Минасян. “Ако вземем средното ценово равнище у нас, то се оценява на около 60% от средното ценово равнище в Европейския съюз, респективно в Еврозоната. Това е най-ниското ценово, което имаме спрямо другите страни. То не може да остане на такова ниско равнище. Например в Гърция, която също изостава по-икономическо равнище, средното равнище на цените там е някъде между 75% и 80%. Ние изоставаме от цените в Гърция средно с около една трета. Като говорим за определено изравняване на цените и гравитация на местните цени към европейските цени, това означава, че инфлацията у нас трябва да бъде задължително по-висока отколкото инфлацията в еврозоната. Годишната инфлация у нас е 5,3%, докато в еврозоната е 2%, допълни той.

