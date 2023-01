“Много е голям проблемът с неограниченото приемане на антибиотици. Това е проблем, най-вече за нашата страна, както показват европейските данни. Ние сме на първо място по консумация на антибиотици” Това каза в ефира на bTV Radio проф. Ива Христова - директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

“Няма случай, в който антибиотик да е помогнал на вирусно заболяване. Важна е диагностиката, за да знаем вирус ли лекуваме или бактерии. По симптоматика можем да се ориентираме, но е добре да се обърнем към лекар. Когато е бързо започващо заболяване - кихане, кашлица, прозрачен секрет, се касае за вирус”, допълни тя.

