“От 10 октомври доказахме първия случай с PCR-потвърден случай на грип. Но има и други случаи, които са установени с бързи антигенни тестове.” Това каза в ефира на bTV Radio проф. Ива Христова - директор на Националния център по заразни и паразитни болести. “Много хора си правят тестове, аз от приятели разбирам, че грипът вече е сред нас. Типично е, че е много заразно заболяване, но далеч не всички ще се разболеят, защото при една добра имунна система и при липса на преохлаждане на организма, той няма да се разболее. Обратно, ако има някакви проблеми в имунната система, белодробни, сърдечни и други заболявания, изтощаващи организма, тогава той е по-податлив. Но и при добра имунна система, ако хладим твърде много тялото, също ще се разболеем или поне ще се създадат условия при евентуална експозиция на грипния вирус, това да доведе до инфекция, но далеч не всички се инфектират. “, допълни тя.

Цялото интервю с проф. Ива Христова може да чуете в прикачения звуков файл.