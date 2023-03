“Заболеваемостта от скарлатина и варицела е най-силна сега. В зависимост от климатичните фактори, можем да допуснем, че може да продължи и април месец” Това каза в ефира на bTV Radio проф. Ива Христова - директор на Националния център по заразни и паразитни болести. “При всички случаи през месец май заболеваемостта ще започне да намалява и да се сведе до минимален брой случаи. Предстоят ни максимум още два месеца на по-голямо натоварване”, допълни тя.

