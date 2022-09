„От края на октомври е хубаво да се взима периодично витамин Д.“ Това каза в ефира на bTV Radio проф. Тодор Кантарджиев, съветник по здравните въпроси на Столична община.

Сезонните вируси, които циркулират в момента, са риновирусите, аденовирусите, а до 20 дни ще се появят и парагрипните вируси.

„Основният симптом е суха кашлица, която минава за около 1-2 седмици. Който го заболи гърло – лимони със сода, а за кашлица – инхалации“, посъветва професорът.

Епидемиологът допълни, че страната ни вече разполага и с адаптираните ваксини срещу COVID-19.

„Съветвам хората в по-напреднала възраст, с хронични заболявания или тези, които контактуват с много хора, да се ваксинират“, каза той.

Проф. Кантарджиев напомни, че е дошъл моментът и за противогрипните ваксини.

„От другата седмица хората над 65 години могат да си поставят безплатно противогрипната ваксина при личния лекар. В аптечната мрежа също вече могат да се закупят противогрипни ваксини“, допълни той.

Чуйте интервюто на Тереза Захариева с проф. Тодор Кантарджиев.