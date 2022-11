Уроците в политиката се учат с много падания и ставания. Партиите трябва да надмогнат егото си. Това коментира в интервю за bTV радио, професор Костадин Ангелов от ГЕРБ, който днес участва в преговорите с Продължаваме промяната. Според него, като първа политическа сила е логично ГЕРБ да направят първата крачка и да подадат ръка. Говорихме за част от нашите политики и се разбрахме разговорите за парите да продължат на експертно ниво. ГЕРБ ще преговарят с всички партии, без Възраждане.

„Дошло е време пределно, българските граждани са на предел. Ако отидем на избори е безсмислено, българските граждани искат правителство, ние искаме правителство. Такова инатене трябва да бъде оставено в миналото. Трябва да заровим всички томахавки и да се хванем за ръце. Работата чака нас, никой с магическа пръчка няма да оправи нещата“, каза още проф. Костадин Ангелов.

Your browser does not support the audio element.

Цялото интервю на водещата Надежда Василева с проф. Ангелов можете да чуете в звуковия файл.