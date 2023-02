Няма основание за опасения след днешното земетресение в Румъния от 5,8 по Рихтер, което беше усетено в София и много други градове в страната. Това каза в интервю за bTV Radio директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН проф. Николай Милошев.

„От това земетресение не би трябвало да има основание за тревога у българските граждани, тъй като то е доста далече от България. Усетено е в цяла Северозападна Българя, включително София, усетено е съвсем слабо и в Пловдив. Нормално е да е усетено, в България щети не би трябвало да има поне по тази информация до момента. За съжаление това, което е щета и то сериозна щета е психологическото натоварване на нас, българите. В целия полуостров сме доста изнервени от всичко, което се случи в Турция през изминалата седмица. В нашата страна всичко е в рамките на нормалното. Това земетресение, което се случва и вчера, и днес в Румъния, защото те са на практика на почти едно и също място е изключение. Не бихме могли да го свържем по някакъв начин с турското земетресение. Просто за съжаление се случват по едно и също време“, отбеляза проф. Милошев.

Той посочи и кои са най-опасните сеизмични зони у нас: „Най-силно земетръсният район е Благоевградско – Симитли, там се е реализирало най-силното земетресение в България и въобще в Европа плитко земетресение, което е с магнитуд 7,8 през 1904г. Други сеизмично активни райони са по течението на река Марица – знаете, Чирпанското земетресение там се дава като пример. София за съжаление, който също е сеизмично активен район. Горнооряховско, Шабленско, Провадийско – това са сеизмично активните райони в страната. Има карта на сеизмичното райониране в България, на която е предвиден максимално възможният магнитуд, който може да се случи във всеки от тези райони, в зависимост от това вече са разработени строителните параметри, по които трябва да се строи, за да бъде предпазена съответната сграда от не дай си Боже, от земетресение, от максимална степен за съответния район, така че в цялата страна те са на практика различни. За Благоевград и Симитли, логично е да предположим, че след като веднъж се е случило земетресение с магнитуд 7,8 би могло да се очаква и друг път да се случи подобно земетресение. В други региони например се очаква максималният магнитуд например да бъде 6,5, на трето място е различно. Така че – различно е за различните сеизмични огнища в България“.

Проф. Милошев допълни също, че в Турция вторичните трусове ще продължават още дълго време. „Хубавото е, че те са по-рядко във времето и са по-слаби като магнитуд. Това е естественият ход на един такъв сеизмичен процес, който се случи миналия понеделник и е съвсем нормално да продължат месеци наред, да не говорим, че е възможно цяла година“, каза още той.

Как да действаме по време на земетресения, обясни за bTV Radio Ромуалдас Каминскас от Дирекция „Мениджмънт на бедствията“ към Българския червен кръст:

„Първото нещо и най-важно е да запазим спокойствие. Ако се намираме на някой от първите етажи и можем да напуснем сградата за 10-15 секунди, хубаво е да го направим. Ако не можем за това време да напуснем сградата, трябва да намерим най-безопасното място в жилището и да се скрием и да изчакаме трусът да приключи. Ако трусът ни завари в колата, трябва да отбием колата на безопасно място. Ако сме на улицата като пешеходци, трябва да застанем далеч от сгради и далекопроводи. Ако сме в сграда, след приключване на труса, трябва да преминем към евакуация – по най-безопасния начин да напуснем жилището, като по пътя вземем така наречения семеен комплект за бедствия, който включва вода, горе долу по 4 литра на човек се падат на ден, храна, аптечка за първа помощ, дрехи ,спално бельо. Трябва да предвидим и някои по-специфични лекарства, които е необходимо да бъдат изписани – трябва да има някакъв резерв, който да се проследява дали не изтича скоро срокът на годност“.

Целите интервюта можете да чуете на звуковия файл.