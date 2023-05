„Главният прокурор, въпреки заявките последните години, че той нищо не разпорежда, а е един администратор в прокуратурата, всъщност показа, че той може да командва каквото си пожелае в следствието и прокуратурата и то да се изпълнява веднага. Тоест митът за това, че той няма нужда от контрол, тъй като е само административен ръководител, се провали. И всички тези неща доведоха до това, че хората започнаха да се съмняват тази институция възможно ли е да разкрие такъв тип престъпление“. Това коментира пред bTV Radio проф. Николай Радулов - преподавател по международна и национална сигурност, бивш главен секретар на МВР и бивш депутат, по повод продължаващите неясноти около взрива срещу кортежа на Иван Гешев преди седмица.

По отношение на разследването и дали ще бъде разкрита истината, проф. Радулов заяви: „Това, което виждаме ние е, че се работи само по едни версии, които са инспирирани и са интересни на главния прокурор. По маса други версии ,които биха били възможни, въобще не става дума да се работи. При такива едностранни действия при разследване на престъпление обикновено не се стига нито до разкриване на извършителя, нито до това защо и как е извършено престъплението.“

„Всички си спомнят колко изненадващ беше този взрив. Нищо не говореше за такова напрежение, че някъде в страната могат по един или друг начин да се извършат терористични действия и това наистина стресира хората. Аз мисля, че много хора в първия момент си помислиха, че това е наистина нещо много сериозно ,което ще доведе до някакви генерални промени в самата държава. Това беше първоначалното усещане. Много обаче бързо след това хората се окопитиха и започнаха да се вслушват в това, което се говори и още в самото начало се появиха много въпроси, много странни неща. Знаете, че когато има терористичен акт навсякъде по света бъркотията в първите моменти е много голяма. Почти няма страна, в която полицията и специалните сили веднага да са реагирали както трябва. Спомням си така беше и при атентата Шарли Ебдо, така беше и при атентата на летище Сарафово. Тук обаче като че ли първите заявки бяха много премерени, много изгладени и просто у повечето хора остана впечатление, че това е, което заместник-главният прокурор съобщи пред медиите като предварително написан и излъчен текст. Тоест имаше в него героизъм, сантиментална нотка по отношение на това, че атентатът е едва ли не засегнал семейството, жената и децата на главния прокурор. Това идеше да ни накара да се замислим за това, че дори мафията, когато си разчиства сметките не закача децата на противниците си, а видите ли, тук не е точно така. Много фалшиво прозвуча всичко това. Освен това развитието след това заявление, на разказа за случилото се, накара експертите да започнат да се замислят какво въобще се е случило, тъй като светкавично беше заявено, че това е терористичен акт. Никога не е ясно когато гръмне бомба или някои бъдат застреляни, каква е причината и до колко това е свързано с личността и поста, който заема дадена личност. Това е резултат на начална проучвателна дейност, работа по горещи следи и т.н. Тук този разговор се състоя много скоро след събитието, след изгърмялата бомба. Появилият се изневиделица израелски експерт също стресна хората, защото първо не беше ясно кой е този човек. Второ - не беше ясно той експерт по тероризъм ли е или по контратероризъм, защото има много голяма разлика между двете неща. Има общи неща, но има и големи разлики. И всички се запитаха какво се е случило – такъв терористичен акт, с такава заявка от страна на управляващите и то на заместник-главния прокурор, а няма никаква щета. Даже, въпреки че колата, според заявлението – бронираният автомобил, който е много тежък, между другото, е бил отместен 2 метра, това не си пролича по самия автомобил. Него го криеха до последно. И доколкото разбрах, има пукнат фар, но не от страната, от която се е взривило така нареченото самоделно взривно устройство. Всички тези неща накараха хората да проявят много сериозно съмнение. И когато министър Демерджиев беше откровен, тъй като беше извикан в Народното събрание и тук не могат да се правят предположения и да се разказват такива неща на депутатите – може би така, може би по друг начин, а се говори само това, което е изяснено. Стана ясно, че семейството му не е пътувало с него, че взривът не е ясно с каква сила е, тъй като още не е направена експертиза. Всичко е било съчинено на око. На око не можеш да кажеш каква е мощността на даден взрив, как точно е инсталиран, от къде се разбра, че е насочен и т.н. Неща, които са в едно заявление, биха били плод на направена експертиза и то когато експертизата води до сигурни заключения. Така че тази прибързаност ни накара да се усъмним. След това разказът на министър Демерджиев запозна да засилва съмнението, за да се стигне до там, че след като се разбра от хората, че тази сантиментална част е била натрапена на публичния интерес, и съпругата и децата на главния прокурор не са били с него, голяма част от хората се питаха – а главният прокурор бил ли е в колата? Защото и това започна да им се струва съмнително. Самият главен прокурор изчезна. Той направи едно неофициално изявление, след което замина за Турция, след това както се установи, отишъл в Щатите и от там прави някакви изявления, които целяха да прехвърлят отговорността върху това ,което някои в кавички наричат комуникационно недоразумение до това зам.-главният прокурор и шеф на следствието да бъде доста откровен – да каже, че и той е заблуден, че е крайно време прокуратурата да се върне към нормалната си дейност – тази, която е призвана да върши от Конституцията и да спре да се занимава с политически прояви.

И нещо друго каза, което е много интересно, зам.-главният прокурор – че главният прокурор е разпоредил този израелец да бъде допуснат на местопрестъплението. Това нещо, който и да го заяви, първо няма правна стойност, и второ ,когато външен експерт се кани, има строго определен ред, причини да бъде поканен, трябва да се изпишат купища документи, да се движат по международни инстанции, докато такова нещо тук нямаше. Тук главният прокурор, който е потърпевш и не би трябвало да се меси, разпорежда и този човек е допуснат. Не коментирам този експерт какъв е, може да е най-големият експерт, коментирам, че тук имаше нарушение на НПК“, каза още проф. Радулов.

