Бившият служебен премиер и председател на 39-тото Народно събрание проф. Огнян Герджиков заяви в интервю за bTV Radio, че единствената формация, с която НДСВ не би влязла в коалиция е партия „Възраждане“. Според него в прогнозите си какъв би бил резултатът от следващите парламентарни избори, социолозите подценяват ролята на НДСВ на политическата сцена.

„Имам чувството, че социолозите малко бъркат, като подценяват обстоятелството, че НДСВ се връща на политическата сцена. Аз съм убеден, че НДСВ ще бъде в следващия парламент. Не мога да кажа с какво представителство, но това ще даде нов свеж полъх и като че ли шансовете за съставяне на кабинет ще се повишат – това е моята прогноза. Единствено не можем да видим априори възможност да се коалираме с Възраждане, защото те изповядват съвсем различна политическа религия. Извън НАТО, извън ЕС, извън Еврозоната, ние сме проевропейска партия, така сме възникнали и продължаваме да бъдем. Никоя от другите партии няма такива заявки да са извън Европа. От тази гледна точка няма кардинална пречка да търсим възможности да се коалираме с всяка една от тях“, коментира професор Герджиков. Той самият все още не е решил дали ще се кандидатира за депутат.

По отношение на идеята на ИТН за референдум за свикване на Велико народно събрание и промяна на държавното устройство на страната от парламентарна на президентска република, проф. Герджиков заяви: „От това според мен нищо няма да произлезе, освен една загуба на обществена енергия. Нека да си помислим колко президентски републики има в Европа. Почти николко. Франция е полупрезидентска република. Ние нямаме никакъв такъв опит последните 80 години – да има един човек начело, който да бъде водещата фигура и почти цялата власт да произтича от него. Така че това за мен е удар във въздуха, едва ли ще се стигне до такъв референдум, но и ако се стигне – бих бил много изненадан, ако българският народ гласува за президентска република.“

Бившият парламентарен шеф каза, че до последно е вярвал, че партиите могат да се споразумеят за правителство – макар и с къс хоризонт. „Имах очакване, че най-малката политическа сила ще получи мандата, още повече, че те не са се конфронтирали с никой от парламентарните сили, но президентът така е преценил, че трябва да се връчи на БСП и за съжаление този мандат не можа да се реализира“, каза още Огнян Герджиков.

През януари 2017-та, проф. Герджиков беше назначен от президента Румен Радев за служебен премиер.

„Изглежда съм повлякъл крак, и след мен като се заредиха едни служебни кабинети, край няма, но това не е нещо невиждано. И други високоразвити държави са изпадали в подобни ситуации на парламентарни кризи, които траят 2 и повече години. Но въпреки това не съм много щастлив, че не можем да си изберем редовен кабинет и нещата да тръгнат така, както трябва. Особени колебания нямах, усещах, че ми се гласува едно доверие и аз трябва да го оправдая, но трябва да призная, че по мое време обстановката беше относително по-спокойна и не бяхме изправени пред особено големи предизвикателства. И успяхме, струва ми се, да се справим прилично, още повече, че в него бяха хора, които се доказаха впоследствие като чудесни и служебни премиери – и настоящият Гълъб Донев беше в моя кабинет тогава. Аз лично мога да си позволя да дам много висока оценка на този служебен кабинет. Той най-дълго време управлява като служебен кабинет. Самият Гълъб Донев е балансиран човек, с качества, изобщо прекрасен избор за служебен премиер“, даде своята оценка проф. Герджиков.

